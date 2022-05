Da sempre avevo il desiderio di ospitare in un mio programma TONY PAGLIUCA, storico tastierista fondatore delle ORME, che avevo visto dal vivo intorno al 1980 a Rimini. Era stato un concerto spettacolare che avevo fotografato, ma poi Armando Gallo mi convinse a vendergli i rullini delle foto per l’articolo che avrebbe scritto su Ciao 2001.

L’occasione di entrare in contatto con Pagliuca mi è arrivata grazie al Giudice Paolo Sceusa, quando sono andato a intervistarlo durante la sua marcia delle libertà. Mi ha detto che in una tappa iniziale era stato raggiunto proprio da Tony e che insieme avevano composto un inno col testo di Sceusa e la musica delle Orme.

Gli ho chiesto di passare ill mio contatto a Pagliuca che pochi giorni dopo mi ha chiamato.

Ha appena pubblicato il libro “Le Orme di Tony (come ho raggiunto il successo senza eccesso)” dove racconta la storia del gruppo prendendo spunto da un viaggio in furgone verso la Gran Bretagna nel 1970 per andare al Festival nell’isola di Wight.

Recentemente, dopo l’album “Canzone d’amore”, dove ha rifatto brani storici delle Orme, Tony ha pubblicato “Rosa Mystica”, un viaggio religioso attraverso varie “Ave Maria”, coadiuvato alla voce da Elisabetta Montino, con cui è venuto live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Oltre a raccontare storie delle Orme, mitico gruppo dell’era prog italiana, insieme a Betti Montino ha eseguito: “Sguardo verso il cielo”, “Pietro il pescatore”, “Gioco di bimba”, “Ave Maria”, “Ave Maria Blues” e “Ritratto di un mattino”

