La scorsa settimana il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2022 per il Samsung Galaxy S21 FE negli Stati Uniti. Adesso, gli utenti asiatici ed europei in possesso del terminale stanno ricevendo lo stesso trattamento, cui si aggiungeranno presto altri mercati. L’ultimo upgrade per il Samsung Galaxy S21 FE viene fornito con la versione firmware G990BXXU2CVD9 in Europa. Nei Paesi asiatici, l’aggiornamento arriva, invece, con il pacchetto che portare il firmware alla versione G990EXXU2CVDA.

Il nuovo aggiornamento porta con sé la patch di sicurezza di maggio 2022 che risolve diverse vulnerabilità di sicurezza riscontrate a bordo degli smartphone Samsung. L’upgrade potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Se siete utenti in possesso del Samsung Galaxy S21 FE in Asia o in Europa, potrete iniziare a scaricare l’aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio 2022 attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy S21 FE a gennaio 2022 con la One UI 4.0 basata su Android 12. Il telefono ha ricevuto l’upgrade alla One UI 4.1 alcune settimane fa. In futuro siamo certi il device passerà per altri quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android, fino ad Android 16. Un device di cui sentiremo molto parlare anche per il futuro, ed a cui faranno certamente seguito altre iterazioni negli anni (i modelli Fan Edition ormai sono particolarmente apprezzati, difficilmente il produttore asiatico deciderà di sospenderne la produzione, almeno non nell’immediato o fino a che garantiranno un certo successo nelle vendite). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete qui in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

