Era ampiamente prevedibile che questa mattina avremmo registrato problemi con l’acquisto di biglietti per Sassuolo-Milan. Dopo le anticipazioni fornite ieri mattina, infatti, bisogna prendere atto di alcuni dati che, a conti fatti, escludono da subito coloro che ancora non si sono collegati al sito della compagine neroverde per portarsi a casa il prezioso tagliando. Come stanno le cose? Proviamo a fare il punto della situazione, visto che le vendite sono scattate ufficialmente questa mattina alle 10, con disponibilità ridotte per il pubblico interessato all’evento.

Niente da fare per tutti utenti interessati all’acquisto di biglietti per Sassuolo-Milan questa mattina

Come stanno le cose per tutti coloro che intendono procedere con l’acquisto di biglietti per Sassuolo-Milan? Allo stato attuale, sul sito della compagine emiliana si registra una fila di circa 100.000 persone. Considerando la capienza dello stadio, di poco superiore alle 20.000 unità, oltre alla quota abbonati e alla percentuale di biglietti riservati a prescindere ai tifosi di casa, difficilmente ci saranno più di 16-17.000 ticket destinati ai sostenitori rossoneri. Ovviamente intenzionati a festeggiare al Mapei Stadium la conquista dello scudetto undici anni dopo l’ultimo trionfo.

Ci sono importanti informazioni per tutti, anche in ottica ordine pubblico, da leggere attentamente sul sito ufficiale del Sassuolo. I prezzi per l’acquisto dei biglietti per Sassuolo-Milan partono da 45 euro per il settore ospiti. In ogni caso, si registra un aumento del 20% rispetto alla normale richiesta della squadra di casa per le partite di cartello. Insomma, costi più elevati e sold out che con ogni probabilità è stato già raggiunto in questi minuti. Giusto farlo presente a tutti coloro che rischiano di imbattersi in una coda virtuale lunga svariate ore.

Fateci sapere se siete riusciti ad acquistare di biglietti per Sassuolo-Milan, dopo il via ufficializzato questa mattina alle 10.