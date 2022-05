Non si terrà come da calendario il concerto di Eric Clapton a Milano. L’artista è risultato positivo ad un tampone di controllo per il Covid-19 e non potrà salire sul palco del Mediolanum Forum di Assago, come da programma.

Al momento, invece, risultano confermati i due concerti attesi a Bologna per il 20 e per il 21 maggio. Il chitarrista è risultato positivo al Coronavirus dopo il concerto che ha tenuto alla Royal Albert Hall di Londra il 7 e l’8 maggio.

“Il suo staff medico ha spiegato che se dovesse riprendere a viaggiare e suonare troppo presto, potrebbe ritardare di molto il suo pieno recupero”, si legge. Per questo motivo, il live in programma per domani sara a Milano non si terrà. Verrà sicuramente recuperato, si parla infatti di un posticipo e non di un completo annullamento dell’evento.

La data di recupero dello spettacolo, però, non è ancora stata comunicata. Ai fan in possesso dei biglietti per il concerto di Eric Clapton a Milano non resta che attendere.

L’organizzatore del tour italiano ha spiegato che l’intenzione dell’artista è quella di scongiurare il contagio dei componenti della sua band e dello staff che lo segue in tour. Viene quindi rimandato anche il concerto atteso a Zurigo per oggi.

Salvo nuovi aggiornamenti, il tour dovrebbe riprendere con i concerti a Bologna il 20 e 21 maggio. Gli organizzatori confermano che i biglietti già in possesso dei fan per le date posticipate rimarranno validi per i nuovi concerti, che verranno annunciati quanto prima e recuperati nei prossimi mesi, compatibilmente con gli impegni dell’artista sui palchi d’Europa.

ulteriori aggiornamenti giungeranno nelle prossime ore, soprattutto a proposito degli spettacoli attesi a Bologna nei prossimi giorni.

