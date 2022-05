Il nuovo album di Mace è Oltre, e insegue il successo di OBE. Per il beatmaker milanese Simone Benussi – questo il nome di battesimo – si tratta di una nuova esperienza in studio in cui, ancora una volta, mette alla prova tutte le sue abilità di produttore e arrangiatore ed esplora universi più intimi e psichedelici.

Il nuovo album di Mace

Oltre sarà fuori il 27 maggio. Per il momento non è stata resa nota la tracklist del nuovo album di Mace, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi dettagli.

A proposito della sua nuova esperienza in studio, Simone Benussi ha detto:

“Dopo il successo di OBE mi sono preso la libertà di esplorare un approccio diverso, con l’obiettivo di mettere al centro Immaginazione e Sinestesia in un modo che solo la musica strumentale è in grado fare. Pur essendo denso di ritmo ed energia, Oltre è la fotografia del profondo viaggio interiore, spesso guidato da esplorazioni psichedeliche e da una contemplazione romantica della natura e della sua stessa coscienza. L’architrave del disco è la prima traccia, Breakthrough Suite, una suite psichedelica di 20 minuti in continuo mutamento che esplora diversi strati di realtà, il cortometraggio tradotto in musica che descrive una Out Of Body Experience attraverso decine di strumenti e impressioni sonore: dal sitar indiano all’arpa, dal violino ai synth modulari. Oltre è un labirinto sonoro sospeso dove perdersi a occhi chiusi e con lo spirito aperto. Un luogo altro che a volte è quiete, a volte è impeto, come la natura”.

Una psichedelia, quella menzionata da Mace, che abbiamo trovato anche in OBE, un vero e proprio beat-party al quale hanno partecipato Guè Pequeno (Colpa Tua), Blanco e Salmo (La Canzone Nostra), Madame con Rkomi (Acqua), Gemitaiz (Dal Tramonto All’Alba, Candyman) e tanti altri.

Come la storia dei beatmaker ci insegna, nel nuovo album di Mace potremmo trovare altri nomi eccellenti che impreziosiranno la tracklist con interessanti e inedite collaborazioni.

Oltre (2 LP) cd e vinili, musica, distribuito da universal music italia

Il tour 2022

Nel frattempo Mace è in giro per l’Italia con l’OBE Live – An Out of Body Experience. La prossima serata si terrà il 19 maggio alla Hall di Padova. L’ultima tappa programmata del tour si terrà a Firenze per il Decibel Festival il 10 settembre. Ecco tutte le altre date:

19 maggio – Padova, Hall

22 maggio – Roma, Spazio 900 (sold out)

25 maggio – Milano, Fabrique (sold out)

28 maggio – Bologna, Estragon Club

18 giugno – Palermo, Stadio Renzo Barbera

26 giugno – Milano Parco Sempione, Party Like a Deejay (DJ Set)

8 luglio – Bologna, RBT LAB – NOVA (DJ Set)

15 luglio – L’Aquila, Pinewood Festival (DJ Set)

16 luglio – Catania, Mercati Generali (DJ Set)

22 luglio – Cassano Magnago, Woodoo Festival (DJ Set)

29 luglio – Assisi, Riverock Festival (DJ Set)

8 agosto – Gallipoli, Sei Festival – Parco Gondar (DJ Set)

12 agosto – Lamezia Terme, Color Fest (DJ Set)

15 agosto – Locorotondo, Locus Festival 2022 (DJ Set)

10 settembre – Firenze, Decibel Festival (DJ Set)

Non è dato sapere, per il momento, se prima dell’uscita del nuovo album di Mace ci sarà un singolo per anticipare il disco. Oltre è già disponibile in pre-save e pre-order, anche in formato vinile.

