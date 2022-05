Tra i frutti più amati dell’estate la pesca è probabilmente ai primi posti, per la sua dolcezza, per il gusto intenso, ma anche per le sue proprietà benefiche sul nostro organismo. E’ infatti ricca di acqua, sali minerali e fibre. Pur essendo molto dolce, la pesca è un frutto con poche calorie e senza grassi. Ha inoltre importanti proprietà che fanno bene alla salute.

Ecco 5 buoni motivi per gustare una buona pesca: