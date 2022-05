Con l’emergenza sanitaria sotto controllo e le aperture concesse già da un bel po’, finalmente gli appassionati ed amanti dei viaggi potranno tornare alla normalità e godersi le mete per le prossime vacanze estive. Ed è proprio in vista dell’estate, ormai prossima, che Alexa ha deciso di intervenire con la collaborazione di Lonely Planet, nota casa editrice australiana che diffonde guide turistiche in tutto il mondo, per aiutare a scegliere la località perfetta per voi.

Per sapere quale sia la nostra destinazione ideale, non occorre fare altro che chiedere ‘Alexa, dove potrei andare in vacanza?’ e la risposta è pronta ad esservi fornita. L’assistente personale di Google vi farà prima un breve quiz con pochissime e semplici domande, alle quali dovrete rispondere, così che possa indirizzarvi verso la meta perfetta. Potrete scegliere tre opzioni mare, montagna o città; la durata del vostro soggiorno, se preferite una vacanza all’insegna del relax, dello sport o della vita notturna ed anche in base al vostro budget. Come ha affermato Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa, l’assistente intelligente è entrata nelle case dei clienti in Italia poco più di 3 anni fa, diventando, giorno dopo giorno, un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Lonely Planet, Alexa diventerà la perfetta consulente di viaggi per offrire suggerimenti su misura degli utenti.

Anche Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia, ha spiegato che saranno suggerite le mete migliori per i mesi estivi, destinazioni fuori dai radar ed esperienze insolite nei luoghi più conosciuti. Questo rappresenta lo spirito del progetto che hanno sviluppato in esclusiva con Alexa. Il loro impegno è quello di stimolare la curiosità dei viaggiatori e spingerli a cercare ovunque esperienze originali e divertenti. Grazie alle loro guide, disponibili anche nei formati pdf, epub, mobi e su LonelyPlanetItalia, raccontano i viaggi attraverso video, social storytelling, podcast: aggiungere Alexa a questi strumenti rappresenta per loro un traguardo importante.

