Il finale di NCIS 19 farà un salto di qualità nella trama che ha introdotto una potenziale storia d’amore in erba. I personaggi di Jimmy Palmer e Jessica Knight, dopo un appuntamento ad un matrimonio e una pericolosa missione sul campo finita in un bagno di sangue, si ritroveranno nuovamente vicini.

Il finale di NCIS 19 si incaricherà infatti di decidere in che direzione andrà il loro rapporto, se decideranno di salvaguardare il rapporto di amicizia e il legame professionale o se invece vorranno mettere in gioco i loro sentimenti reciproci.

A parlare del finale di NCIS 19 come di un appuntamento decisivo per i due personaggi è stato Brian Dietzen, interprete del medico legale Palmer. A TvInsider, l’attore ha preannunciato che ci sarà un chiarimento tra i due prima della fine della stagione.

Non ci vorranno altri sei o sette episodi prima che affrontino di nuovo questa cosa. A volte abbiamo molte storie da raccontare, quindi non riesci a tornare a pensare, cosa è successo a quel matrimonio? Si sono avvicinati o no? Sicuramente affronteranno il loro legame in questo episodio. Non lasceremo il pubblico a bocca aperta su dove diavolo stia andando questa cosa. Sceglieremo una direzione prima della fine di questo episodio.

Non è detto però che il finale di NCIS 19 dia uno scossone tale da accelerare i tempi della relazione tra i due personaggi, visto che la storia della serie è piena di legami a lenta combustione, nati, consolidatisi o addirittura rimasti latenti per molte stagioni. Lo ha ricordato lo stesso Dietzen, aggiungendo però che tra Palmer e Knight potrebbe nascere finalmente una storia meno tragica e tormentata delle precedenti.

La storia dell’NCIS è piena di tragiche storie d’amore che sono state davvero belle e iconiche, che si tratti di Tony e Ziva o di Bishop e Torres, anche Sloane e Gibbs. Sono successe molte cose in termini di relazioni in questo show. È bello vedere qualcosa in cui c’è un po’ di felicità. Jimmy ha ovviamente provato la felicità in precedenza con sua moglie, Breena, che purtroppo è morta, e McGee ovviamente è molto felice con Delilah, ma i flirt sullo schermo e quel genere di cose non hanno sempre prodotto i migliori risultati in questo show negli ultimi due decenni, quindi è bello avere un po’ di speranza in quel senso.

La trama del finale di NCIS 19 sarà però dominata da un’accusa di omicidio per il nuovo capo Parker, con tanto di ingresso in scena della sua ex moglie. L’episodio andrà in onda su CBS il prossimo 23 maggio, mentre in Italia arriverà su Rai2 solo in autunno.

