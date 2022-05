Ogni volta che succede qualcosa il dubbio rimane: sarà vero o tutto studiato? La caduta epica di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022 ieri sera è destinata a rimanere nella storia del programma e negli annali della televisione per sempre ma il dubbio comunque resta. La conduttrice era comodamente seduta sul suo sgabello quando, in collegamento con l’Honduras per le nomination, è caduta davanti agli occhi di tutti.

Ecco il video del momento:

A quel punto Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono corsi a rialzare la padrona di casa che rideva divertita per quanto è accaduto. A loro si è unito anche il padre di Belen, Gustavo Rodrguez, ma a quel punto Ilary Blasi si era già rialzata ed era pronta a sedersi di nuovo sullo sgabello continuando a ridere, ma come ha fatto a cadere?

La caduta di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022 è apparsa subito strana perché a guardarla bene non sembra moto in avanti tanto da perdere l’equilibrio e anche il suo sgabello sembra ben fermo, la conduttrice si è buttata di proposito oppure è solo un’invenzione delle malelingue? Ilary Blasi non ha commentato la sua caduta né prima e né dopo visto che non è apparsa sui social per rassicurare i fan dopo la diretta.

La puntata dell’Isola dei Famosi 2022 si è poi conclusa con l’eliminazione definitiva di Clemente Russo. A dovere abbandonare la Palapa per approdare su Playa Sgamada è stato Blind perché il meno votato dal pubblico da casa. In nomination sono finiti Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis dopo lo scontro di ieri sera.