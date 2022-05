C’è una preziosissima novità in arrivo per uscire dai gruppi WhatsApp alla quale stanno lavorando gli sviluppatori del servizio di messaggistica. Ben presto dovrebbe essere possibile procedere all’abbandono di una chat collettiva più o meno in segreto, senza che (quasi) tutti gli altri contatti se ne accorgano. Anche questa implementazione va nella direzione di una maggiore tutela della propria privacy e potrebbe far comodo a molti.

Dell’aggiornamento specifico in arrivo ci informa WABetaInfo che ha scovato lo specifico cambiamento in una delle ultime versioni di WhatsApp Desktop. L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente per farci comprendere a cosa stanno lavorando proprio gli sviluppatori. In pratica, nel momento in cui si cercherà di uscire da un gruppo WhatsApp, si visualizzerà qualcosa di molto simile o identico alla notifica in app indicata. L’utente verrà informato del fatto che l’abbandono della chat collettiva non sarà comunicato a tutti gli altri membri del gruppo appunto. Piuttosto, l’importante decisione sarà invece presentata ad uno o più amministratori.

Si tratta di un bel cambiamento rispetto alla situazione attuale. Quando oggi chiunque appartiene ad uno dei gruppi WhatsApp sceglie di abbandonarlo, accade che nella chat compaia subito il messaggio che ne conferma l’abbandono a tutti gli altri membri. In molti casi l’informazione può scatenare un po’ di chiacchiericcio, semmai anche polemica. Gli sviluppatori ora hanno pensato bene di nascondere l’alert e renderlo effettivo solo per gli amministratori. Certo ogni partecipante del gruppo, in qualsiasi momento, potrà accorgersi dell’uscita di un contatto dalla chat collettiva visionando la lista degli altri “colleghi” ma l’operazione sarà di certo più macchinosa e magari rara.

Anche se la novità relativa all’uscita dai gruppi WhatsApp è stata solo scovata in WhatsApp Desktop nella versione Beta, non ci sono dubbi che il cambiamento arriverà anche per smartphone Android e iPhone. Non ci resta che attendere i tempi necessari per lo sviluppo.

Continua a leggere su optimagazine.com