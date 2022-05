Il finale di The Good Doctor 5 è finalmente andato in onda negli Usa ma non sono mancati i colpi di scena che lasceranno tutti con il fiato sospeso fino alla prossima stagione tv. Chi segue la serie con Freddie Highmore sa bene che si tornerà tra le corsie del San Jose St. Bonaventure Hospital per una sesta stagione ma molti non si aspettavano i colpi di scena e le questioni rimaste in sospeso nell’ultimo episodio della sesta andato in onda qualche ora fa negli Usa.

ATTENZIONE SPOILER!

Nel finale di The Good Doctor 5 è finalmente andato in scena l’atteso matrimonio di Shaun e Lea. I due si sono ritrovati finalmente all’altare pronti a dirsi sì e poi a cena con i loro cari e, soprattutto, il Dr Glassman che ha dedicato loro uno struggente brindisi in cui ha messo insieme quello che prova per il suo amato pupillo e quella che adesso è diventata sua moglie e che un tempo era addirittura sua ‘nemica’.

Glassman ormai per tutti è come un padre per Shaun e tra il matrimonio e la ‘promozione’ ottenuta dal dottore, per lui è arrivato il momento di fare i conti con una nuova fase della sua vita e del suo rapporto con il ‘figlio’, come finirà tra loro nella sesta stagione?

I primi due episodi della nuova stagione sono stati già girati e David Shore ha già rivelato a TVLine che gran parte di questi saranno dedicati al ‘viaggio’ di Lim raccontandoci quello che è successo dopo il vero cliffhanger del finale di stagione: l’ex fidanzato dell’infermiera Villanueva, Owen, si è intrufolato a St. Bonaventura, fingendosi un fattorino di fiori, accoltellando prima la sua ex e poi la dottoressa Audrey Lim. Sembra che la dottoressa non uscirà di scena definitivamente ma dovrà fare i conti con i suoi problemi fisici e non solo.

Infine, un altro punto di domanda riguarda Morgan che sta seriamente considerando l’idea di un posto di lavoro a New York, la sua relazione con Park è a rischio?