La programmazione di Grey’s Anatomy 18 si è interrotta su Disney+, per l’ennesima volta in questa stagione, lo scorso 4 maggio e non riprenderà prima del mese di giugno.

Gli ultimi episodi di Grey’s Anatomy 18 saranno distribuiti dal servizio streaming di Disney a partire dal 1° giugno, come sempre uno a settimana ogni mercoledì: si tratta degli ultimi cinque appuntamenti con la stagione del medical drama attualmente in corso negli Stati Uniti, su ABC. Il finale di stagione, composto dagli episodi 19 e 20, sarà disponibile il 22 giugno, quando l’evento da due ore sarà distribuito sulla piattaforma, circa un mese dopo il finale americano.

La conclusione di Grey’s Anatomy 18 è un evento speciale perché coincide col 400° episodio della serie, celebrato sul set con una festa che ha coinvolto attori, produttori e maestranze: per festeggiare il traguardo, sono ospiti dell’episodio due volti storici come Jesse Williams e Sarah Drew, in una trama ambientata durante un’emergenza per mancanza di sangue.

Ecco la programmazione di Grey’s Anatomy 18 per l’ultima parte di una stagione che ha affrontato diverse pause nella distribuzione, non facilitando affatto la fidelizzazione del pubblico: i cinque episodi che chiudono quest’edizione, saranno disponibili per il pubblico italiano tra il 1° e il 22 giugno.

@Disney+

Il finale di Grey’s Anatomy 18 farà da ponte verso la stagione 19, le cui riprese inizieranno in piena estate in vista del debutto a settembre su ABC e a ottobre in Italia, sempre su Disney+: da quando la serie è passata sulla piattaforma Disney, non è più disponibile su NOW e su Prime Video.

Continua a leggere su optimagazine.com