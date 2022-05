Giuseppe Zeno saluta il suo Mimmo, protagonista di Mina Settembre 2 al fianco di Serena Rossi. Dopo alcune settimane sul set sembra che sia arrivato il momento per cast e crew di recuperare le proprie cose e guardare avanti, alla prossima missione o collaborazione, o magari alla prossima stagione, la terza, visto che gli ascolti e il successo non mancheranno per Serena Rossi e i suoi.

L’attrice al momento non ha ancora scritto niente sui social riguardo alla fine delle riprese mentre Giuseppe Zeno, con una foto dal camerino, ha voluto salutare il suo Mimmo annunciando che quello di oggi sarà il suo ultimo giorno sul set. Ecco di seguito la foto pubblicata su Facebook e il suo mssaggio:

Le riprese della seconda stagione di Mina Settembre sono iniziate a marzo e la stessa Serena Rossi all’epoca ha postato sui social uno scatto furtivo insieme a Giuseppe Zeno. In un primo momento in molti avevano temuto il peggio per il personaggio di Giorgio Pasotti ma, a quanto pare, anche lui dovrebbe essere sul set della serie nonostante il suo impegno al teatro.

Non ci sono anticipazioni su quello che vedremo nei nuovi episodi della serie e non sappiamo nemmeno se la seconda stagione sarà l’ultima o meno, ma i fan non vedono l’ora di seguire Serena Rossi in tv specie dopo il successo della scorsa stagione e de La Sposa, la serie che l’ha vista al fianco di Alessio Boni. Il resto lo scopriremo solo nelle prossime ore perché se davvero è l’ultimo giorno di riprese per tutti, anche Serena Rossi nel pomeriggio potrebbe scrivere qualcosa per salutare il suo personaggio dando appuntamento ai fan alla messa in onda.

