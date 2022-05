Il Huawei Watch GT 3 Pro debutterà globalmente domani 18 maggio, a partire dalle 14. L’orologio, che sappiamo arriverà in due versioni da 43 e 46mm, monterà uno schermo AMOLED da 1.32 e 1.43 pollici rispettivamente, con corpo in ceramica o in titanio, e vetro zaffiro sul display per una resistenza ed un’eleganza senza eguali. Il GPS è chiaramente integrato, come pure la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Il Huawei Watch GT 3 Pro da 46mm garantirà un’autonomia di 14 giorni (8 se utilizzato con intensità), mentre la versione da 43mm arriverà alla metà di questo tempo (che ci sembra comunque ragionevole). La ricarica rapida, ottimizzata del 30% rispetto alla passata generazione, regalerà un’ora di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica (cosa che potrebbe passare in sordina, ma che, in realtà, ha di un’importanza di un certo peso). Il modello cinese del Huawei Watch GT 3 Pro è equipaggiato con HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di casa Huawei: non ci è ancora possibile indicarvi con quale OS debutterà la versione internazionale. Per quanto riguarda il prezzo, il Huawei Watch GT 3 Pro ha costi di 2488 e 2688 Yuan, rispettivamente per i modelli da 43 e 46mm (i corrispettivi di 351 e 380 euro).

Un orologio intelligente di tutto rispetto questo prossimo Huawei Watch GT 3 Pro, che vi farà dimenticare in fretta i soldi spesi per portarvelo a casa (che non sono per niente pochi, ma potrebbe valerne la pena, come vi dicevamo). Riprenderemo il discorso domani, non appena il wereable verrà presentato per il nostro mercato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

