Occorre fare molta attenzione alla questione relativa all’uscita dei biglietti per Fiorentina-Juventus. La disponibilità di ticket sicuramente non ci presenterà gli stessi problemi che abbiamo riscontrato nei giorni scorsi e questa mattina con Sassuolo-Milan, come abbiamo avuto modo di constatare tramite l’articolo pubblicato poche ore fa. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che dobbiamo prendere in considerazione da subito, per evitare di andare incontro a brutte sorprese. Del resto, la compagine viola si gioca l’accesso in Europa dopo la rovinosa sconfitta di ieri a Marassi contro la Sampdoria di Quagliarella.

Alcune indicazioni su disponibilità ed uscita biglietti per Fiorentina-Juventus in vista di sabato sera

Quali sono le informazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina a proposito della disponibilità e dell’uscita biglietti per Fiorentina-Juventus? Il match è in programma sabato prossimo e la distribuzione dei tagliandi è scattata in via ufficiale ieri mattina, subito dopo che la Lega ha comunicato date ed orari per anticipi e posticipi. Una questione da tenere d’occhio in giornata, visto che il rischio sold out è abbastanza elevato. Secondo Ticket One, infatti, alcuni settori sono già sold out, mentre altri fanno registrare una disponibilità limitata secondo quanto ho avuto modo di apprendere pochi minuti fa.

Dunque, al momento c’è disponibilità di biglietti per Fiorentina-Juventus in programma sabato sera, ma tutti coloro che sono interessati, dovranno fare molta attenzione ai ticket residui. La sensazione è che per almeno 24 ore non ci saranno particolari problemi per la chiusura dell’ordine, ma è chiaro che tutto sia in continua evoluzione. Fermo restando che non si prevede un esodo particolare di tifosi bianconeri, visto che la squadra di Allegri arrivati a questo punto non ha più nulla da chiedere alla stagione.