In questa giornata del 17 maggio si registrano diversi casi di domanda assegno unico decaduta, direttamente nell’area personale del portale INPS. In molti sono allarmati dalla nuova dicitura che sembra sospendere l’erogazione del contributo per ogni figlio. Per questo motivo è necessario soffermarsi su quanto sta accadendo, anche sulla base di un feedback importante fornito dallo stesso ente previdenziale.

Dalle testimonianze raccolte sui social negli account ufficiali INPS, sembrerebbe proprio che siano maggiormente coinvolte dall’anomalia le persone che hanno diritto già al reddito di cittadinanza. In particolare, da qualche ora, accade dunque che la domanda assegno unico risulti decaduta. Non più in istruttoria e neanche in lavorazione: sembrerebbe piuttosto arrivato al termine il tempo utile per la richiesta e che questa non sia andata per nulla a buon fine.

Chiarita la casistica in se, c’è da dire che non sappiamo ancora il perché la domanda di assegno unico appaia decaduta. Piuttosto la stessa INPS, in un suo feedback social fornito su Twitter, ha parlato di più segnalazioni al riguardo in questa giornata. Queste ultime sono state girate alla direzione centrale competente. Vista la risposta alquanto vaga, si potrebbe ipotizzare che l’anomalia abbia origine tecnica e sia presto risolvibile. Magari, dunque, anche chi visualizza la propria domanda ora bloccata potrebbe vedere cambiata la situazione nel giro di poco tempo.

INPS ha promesso una risposta chiara al problema non appena la specifica situazione sarà chiarita. Non è la prima volta che intorno al contributo dell’assegno unico si crea qualche problema. Per mesi, in molti, hanno visto la loro domanda in istruttoria e per questo motivo non hanno ancora ricevuto alcun accredito del loro contributo. Per fortuna, la maggior parte delle anomalie sono in via di risoluzione in questo mese di maggio.

