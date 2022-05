Il nuovo singolo di Morgan è Battiato (Mi Spezza Il Cuore), un chiaro omaggio al Maestro. Il cantautore brianzolo lo ha eseguito in anteprima durante l’ultima puntata di Domenica In seduto al pianoforte di fronte a Mara Venier e Mara Maionchi in religioso silenzio. Come annunciato dallo stesso Marco Castoldi, il singolo sarà su Spotify “tra una settimana”, ma non ha specificato la data di uscita.

Il nuovo singolo di Morgan

Battiato (Mi Spezza Il Cuore) è una ballata in cui Castoldi riprende anche le soluzioni melodiche del Maestro, ed è inevitabilmente un tributo al cantautore siciliano che Morgan ha sempre indicato come una delle sue fonti di ispirazione.

“Mi sono ispirato alla sua poetica”, risponde infatti Morgan a un fan che critica il testo. Non è dato sapere se la versione in studio del nuovo singolo avrà un arrangiamento più completo, né è dato conoscere la data di pubblicazione di Battiato (Mi Spezza Il Cuore). Probabilmente Morgan offrirà più informazioni nelle prossime ore.

Il risultato, almeno nella versione eseguita a Domenica In, è un crescendo in cui Morgan si muove tra cambi di tonalità e frasi semplici e celebrative, senza virtuosismi di concetti né sperimentazioni.

Morgan e Battiato

È dai tempi de L’Assenzio (The Power Of Nothing) dei Bluvertigo – ma anche da molto prima – che il rapporto con Battiato è una costante nella carriera di Morgan. “Capire Battiato”, cantava con la sua band e in questa semplice frase c’era tutta quella necessità di esegesi che si prova quando si ascoltano i brani più enigmatici e profondi del Maestro.

Dopo la morte di Battiato, Morgan andò in polemica con Andrea Scanzi per quel pensiero espresso sulla tomba del cantautore, un dissing che talvolta viene riproposto ma sul quale il giornalista non è più tornato, ignorando anche un invito del cantautore ad un dibattito in diretta social.

Testo

Battiato mi spezza il cuore

e non ci posso pensare

Battiato mi riporta bambino è sempre stato speciale,

così diverso da tutti

forse per questo

ritorna se stesso. O chissà,

Battiato mi spezza il cuore

e non ci voglio pensare

Battiato che mi ha ridato

il bambino è sempre stato gentile

molto diverso da tutti

e per questo

mi ricorda me stesso. Mio padre Battiato mi spezza il cuore

e non ci voglio pensare

Battiato, che ritorna

bambino è sempre stato signore

al di sopra degli altri

ed è per questo

che più in alto

mi porta il canto ma ti spezza il cuore

