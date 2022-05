Ci siamo oramai abituati (e sarebbe meglio dire per fortuna) alla disponibilità PS5 da GameStop del mercoledì. Dal mese di aprile infatti, il noto e-commerce specializzato in gaming organizza una flash sale settimanale dedicata proprio alla console di casa Sony. Considerando la penuria di scorte del dispositivo tanto agognato, si tratta di una vera rarità: motivo per il quale è necessario senz’altro dettagliare ogni elemento dalla vendita in arrivo a ore.

Il mercoledì pomeriggio, sul canale GameStop Twitch, è sempre il momento di una diretta live su nuovi titolo e argomenti di tendenza del mondo gaming. L’appuntamento in diretta, sempre abbastanza seguito dal pubblico, è anche il momento ideale per parlare di disponibilità PS5 e della possibilità di accaparrarsi proprio il modello di console di casa Sony appunto. A partire dalle ore 16 di domani 18 maggio partirà appunto la live e verranno chiarite tutte le modalità per cercare di conquistarsi una delle unità messe in vendita.

Ogni nuovo mercoledì, la disponibilità PS5 si riferisce ad uno specifico modello della console ed è legata ad un bundle già programmato. Per quanto riguarda le unità a disposizione nella giornata di domani, sappiamo per certo che la variante messa in vendita sarà quella nella standard edition e non nella digital. Dunque si tratterà (a prescindere) del modello un po’ più costoso della console perché equipaggiato con il lettore di titoli gaming. Per quanto riguarda poi il bundle, ossia il gioco o l’accessorio con il quale sarà venduta la console, ancora non ci sono notizie ufficiali in merito. Purtroppo GameStop non ha abbandonato ancora la strategia di vendere questo prodotto di punta in abbinamento con altro e la strategia incide e non poco sul prezzo finale per gli acquirenti. Non ci resta che attendere il pomeriggio di domani per scoprire il nuovo pacchetto.

