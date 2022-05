Verso gli inizi del mese di maggio sono stati rivelati i primi rumors inerenti al possibile lancio di Samsung del suo Galaxy Watch5 Pro. Adesso pare siano giunte nuove affermazioni circa la prossima versione degli orologi smart del produttore sudcoreano. Ad alimentare le indiscrezioni sull’approdo dello smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro è stato il noto leaker Ice universe, che tramite un messaggio su Twitter, ha spifferato due interessanti specifiche che questo wearable dovrebbe sfoggiare e che lo diversificherebbero dal modello base. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Ora come ora, è giusto specificare che non vi sono conferme ufficiali neanche per quanto riguarda il nome del nuovo Samsung Galaxy Watch5 Pro, che molto probabilmente potrebbe giungere in commercio anche con il nome di Watch5 Ultra. Tuttavia, sempre secondo le rivelazioni fatte dal famoso leaker di cui sopra, lo smartwatch in questione dovrebbe mostrare un quadrante dotato di vetro zaffiro montato su una scocca in titanio. Si tratterebbe di due caratteristiche che assicurerebbero a coloro che lo indosseranno una maggiore resistenza agli urti, ai graffi ed ai tipici inconvenienti che possono verificarsi durante l’arco della giornata. Ma le novità non terminano qui: infatti, con molta probabilità, la nuova versione Pro o Ultra dovrebbe disporre anche di funzioni avanzate relative al monitoraggio dei dati fisici di chi lo indossa.

Piuttosto difficile, invece, sarà l’introduzione del sensore per la misurazione della temperatura corporea, dato che l’OEM non farà in tempo a sviluppare l’opportuno algoritmo per il lancio dell’orologio. Inoltre, si dovrà comprendere se per il Samsung Galaxy Watch 5 Pro saranno messi sul mercato due modelli per quanto concerne le dimensioni della scocca. Infine, bisognerà anche capire a quale fascia di costo apparterrà il nuovo wearable del colosso sudcoreano. In merito alla sua presentazione ufficiale, non ci resta che aspettare ancora qualche mesetto.

