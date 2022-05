Renato Zero al Circo Massimo di Roma: oggi si aggiunge un concerto a quelli già annunciati. Dopo il sold out in prevendita degli spettacoli già comunicati, viene confermata una nuova data. Si tratta di quella del 1 ottobre 2022.

Esauriti i biglietti per i live del 24 e del 30 settembre, esauriti anche quelli per le date del 23 e del 25 settembre, le prime a far registrare il tutto esaurito. Renato Zero aggiunge il quinto concerto al Circo Massimo e comunica l’avvio delle prevendite per il terzo appuntamento atteso per sabato 1 ottobre.

L’artista, romano, è atteso in uno dei luoghi simbolo di Roma in autunno per festeggiare i suoi 55 anni di carriera, tanti sono quelli del suo percorso artistico. Lo farà con 5 concerti irripetibili in una location eccezionale.

Una festa imperdibile, l’occasione per riabbracciare i fan da uno dei colossali palchi italiani. Dopo Zero il Folle in Tour, Renato Zero torna dal vivo con ZeroSettanta e celebra i 55 anni di una carriera irripetibile e di tante hit evergreen.

Biglietti in prevendita per i concerti di Renato Zero al Circo Massimo

5 concerti con 5 scalette diverse, lo ha assicurato l’artista che serata dopo serata salirà sul palco per regalare ai fan brani differenti. In questo modo, nessuno dei 5 concerti sarà uguale ad un altro. Tante sorprese in scaletta ma soprattutto tutti i brani del suo inestimabile repertorio artistico, dagli anni ’70 ad oggi.

I biglietti per Renato Zero al Circo Massimo, per la nuova data dell’1 ottobre, saranno disponibili in prevendita su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 18 maggio. Sarà attiva una prevendita anticipata dal 17 maggio alle ore 10.00, riservata all’Associazione Culturale Fonopoli e ai suoi iscritti.