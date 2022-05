Il televoto de L’Isola dei Famosi è costantemente attivo. Di puntata in puntata è il pubblico da casa a decidere chi deve abbandonare L’Isola e fare ritorno in Italia, scegliendo il concorrente o i concorrenti da salvare.

Ma come si vota? Di seguito tutte le modalità per esprimere le proprie preferenze sui concorrenti in nomination ed influire in modo concreto sul risultato della puntata.

Il televoto de L’Isola dei Famosi: come si vota

Si può votare da web, sms, app Mediaset Infinity e Smart TV. Per esprimere il proprio voto occorrerà indicare il nome del concorrente che si intende salvare.

Come votare via sito web: si vota sul sito https://isola.mediaset.it/vota/ cliccando sul riquadro che corrisponde al nome del concorrente da salvare. La domanda per il voto è infatti: chi vuoi salvare? Attenzione dunque a scegliere il proprio preferito, non il concorrente che si vuole eliminare dal gioco.

Come votare via sms: per votare via sms occorre inviare un messaggio di testo al numero 477.000.2 con il NOME del proprio concorrente prescelto. Costo massimo per SMS 0,1613€ iva inclusa a seconda dell’operatore.

L’utente paga solo i voti validi.

Come votare via Smart TV: per votare via Smart TV occorre accedere all’app Mediaset Infinity e votare sintonizzandosi su Canale 5. Premere il tasto “Freccia Su”, fare login e quindi partecipare al televoto.

Come votare via app Mediaset Infinity: per votare via app è necessario effettuare il login dopo essersi preventivamente registrati ed esprimere la propria preferenza dal dispositivo sul quale è stata installata l’applicazione.

Alias concorrenti: quale nome indicare per il televoto

Attenzione ai nomi dei naufraghi in gioco. Occorre indicarli nel modo corretto. Sono ritenuti validi solo i voti riportanti i seguenti alias dei concorrenti.

Alessandro: Alessandro

Blind: Blind

Carmen: Carmen

Clemente: Clemente

Edoardo: Edoardo

Estefania: Estefania

Fabrizia: Fabrizia

Guendalina: Guendalina

Laura: Laura

Licia: Licia

Lory: Lory

Marco Cucolo: Marcoc, Cucolo, Marcocucolo, Cucolomarco

MariaLaura: MariaLaura

Mercedesz: Mercedesz, Mercedes, Mercedez

Nick: Nick

Nicolas: Nicolas

Roger: Roger