I geniali nerd di Scorpion tornano in onda dal 16 maggio su Rai4, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, a partire dalla prima stagione, per ripercorrere le imprese della squadra di cervelloni ingaggiati dall’Homeland Security.

Scorpion è già stata trasmessa in prima tv da Rai4, che ora la ripropone nel palinsesto pomeridiano con un appuntamento quotidiano dalle 15.55 con un episodio al giorno. La serie action/crime creata da Nick Santora, in onda dal 2014 al 2018 su CBS negli Stati Uniti, racconta la storia del genio dell’informatica Walter O’Brien, che viene reclutato dal governo degli Stati Uniti per mettere insieme un team di esperti in tecnologie, incaricati di valutare la consistenza di possibili minacce di matrice terroristica o di criminalità interna.

Scorpion è una serie sceneggiata ispirata a persone realmente esistenti: il protagonista Walter O’Brien, per esempio, è ispirato all’omonimo genio dell’informatica di origine irlandese, fondatore e amministratore delegato della società Scorpion Computer Services, nonché icona dell’orgoglio nerd per la presunta azione di hackeraggio dei sistemi della NASA che avrebbe compiuto a soli

tredici anni. O’Brien è stato coinvolto come coproduttore della serie stessa: ad interpretarlo sullo schermo è l’attore britannico Elyes Gabel, già ne Il Trono di Spade e Body of Proof.

Gli altri personaggi principali di Scorpion sono i collaboratori di O’Brien, tanto talentuosi, quanto sregolati, con le loro storie professionali ma anche sentimentali e le inevitabili dinamiche che si evolvono internamente al gruppo. Nel cast della serie anche il veterano Robert Patrick, indimenticabile cyborg T-1000 in Terminator 2 – Il giorno del giudizio: qui interpreta Cabe Gallo, mentore di O’Brien e agente del Dipartimento della Sicurezza Interna.

Scorpion è durata quattro stagioni, in onda per la prima volta in Italia sempre su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) dal 2015 al 2019.

