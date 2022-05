Quella di TJ Jackson a Napoli sarà l’unica data italiana di A Night To Remember, un “intimate concert” che il nipote di Michael Jackson e Janet Jackson sta portando in giro per l’Europa con una scaletta ricca di contenuti.

TJ Jackson a Napoli

Il concerto di TJ Jackson a Napoli si terrà venerdì 8 luglio alle ore 21 presso Villa Di Donato.

I biglietti sono già disponibili nell’unica soluzione da € 35,00 per l’acquisto generale sul sito ufficiale tjjacksonmusic.com. Sempre sul sito ufficiale è possibile acquistare il VIP Package al prezzo di € 160,00 che includerà la possibilità di un ingresso anticipato alle 19:30, una foto polaroid con TJ Jackson stampata in loco e autografata, un posto prioritario e ovviamente un meet-and-greet con l’artista.

Per TJ Jackson è un nuovo appuntamento presso la città partenopea: nel 2018, in occasione del Michael Jackson Day, si esibì con i suoi 3T – il trio formato dai fratelli Toriano Adaryll (Taj) e Taryll Adren – e quest’anno il nipote del Re del Pop passa per la stessa città per una tappa del tour europeo da solista.

Durante lo show, TJ Jackson proporrà brani dal repertorio dei 3T ma anche i grandi successi dei Jackson 5 e un omaggio allo zio Michael Jackson dal momento che il 2022 è l’anno del quarantennale di Thriller (1982).

Chi è TJ Jackson

TJ Jackson è il portavoce della terza generazione dei Jackson. Figlio di Tito Jackson – tra i membri storici dei Jackson 5 – è anche autore di testi per Bruno Mars, Janet Jackson e Lindsay Lohan. Con i 3T dominò la scena degli anni ’90 subito dopo il successo delle Spice Girls. Il trio duettò con Michael Jackson nel singolo Why.

Recentemente TJ Jackson ha pubblicato i singoli Insomnia e No One da solista, e ha deciso di portare questa nuova esperienza in Europa. Sul suo concerto a Napoli ha detto:

“Ricordo con grande gioia il nostro concerto e quei giorni di agosto a Napoli, una città meravigliosa, che ho visitato con la mia famiglia. Non vedevo l’ora di riabbracciare i fan italiani e di ritornare in questa città che dialoga con il mare e con la musica. È una grande emozione esibirmi in una villa del XVIII secolo: tutto, in Italia, è bellezza. L’arte italiana è una grande passione di tutti i Jackson ed era la preferita da mio zio Michael”.

