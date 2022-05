Si avvicina il finale di Grey’s Anatomy 18, previsto su ABC negli Stati Uniti il 26 maggio e a giugno in Italia su Disney+, che distribuisce in esclusiva nel nostro Paese un episodio a settimana ogni mercoledì.

Il finale di Grey’s Anatomy 18 sarà un evento televisivo di due ore: lo spin-off Station 19, che normalmente accompagna il medical drama, si conclude infatti una settimana prima con l’episodio 18.

Il finale di Grey’s Anatomy 18 occuperà dunque l’intera prima serata di ABC. I due episodi che lo compongono sono il 18×19, dal titolo Out For Blood, e 18×20 You Are The Blood. Quest’ultimo è anche il 400° episodio e vede come guest star due amatissimi volti del medical drama: tornano Sarah Drew, che ha lasciato la serie alla fine della stagione 14 ed è apparsa in un episodio della 17, e Jesse Williams, uscito di scena appena un anno fa, proprio con la reunion tra i personaggi di April e Jackson. Tra le altre guest star citate da ABC, spicca Kate Burton, interprete di Ellis Grey: in che modo la madre di Meredith e Maggie apparirà alle loro figlie?

Ecco le sinossi del finale di Grey’s Anatomy 18, composto da due episodi che sviluppano una trama comune.

A causa di una carenza di sangue, il Grey Sloan Memorial sta allestendo un centro di donazioni volontarie. Nel frattempo, Nick chiede aiuto a Meredith per il suo paziente e Winston è affranto per la sua relazione con suo fratello.

La carenza di sangue al Grey Sloan Memorial continua. Nel frattempo, Meredith prende una decisione rischiosa riguardo a un paziente e le azioni di Owen per aiutare i suoi compagni veterani vengono alla luce.

Nessun accenno nelle trame del finale di Grey’s Anatomy 18 a cosa riporterà April e Jackson a Seattle in quello che sarà il 400° episodio della longeva serie, destinato ad essere seguito da almeno altri 20 nella prossima stagione, la diciannovesima.

Continua a leggere su optimagazine.com