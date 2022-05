Servant of the People non va in onda stasera. Secondo la programmazione, da lunedì 16 maggio sarebbe iniziata la seconda stagione della serie di e con Volodymyr Zelens’kyj, ex attore comico diventato oggi Presidente dell’Ucraina.

La7 infatti trasmetterà il film L’uomo della pioggia di Francis Ford Coppola in prima serata. Servant of the People è stato quindi sospeso? Pare di sì.

Come ipotizzava qualche settimana fa Il Giornale D’Italia, la serie ucraina sta registrando ascolti molto al di sotto della media di La7, attestandosi addirittura al 2% di share (o anche meno). Segnali negativi che forse avranno portato l’emittente a sospendere, almeno per ora, la messa in onda dei nuovi episodi.

Infatti, come suggerisce Il Giornale, il pubblico potrebbe essersi stancato di vedere il Presidente Zelensky tutti i giorni in tv, e di ascoltare resoconti e aggiornamenti sull’attuale conflitto in Ucraina. Se Servant of the People non verrà cancellato, La7 potrebbe optare per un cambio di programmazione al lunedì sera, come già sta avvenendo, o forse la serie traslocherà in seconda serata.

Dissacrante satira politica, la trama di Servant of the People ruota intorno a Vasily Petrovyč Goloboroďko, un mite insegnante di storia del liceo che vince inaspettatamente le elezioni presidenziali in Ucraina, grazie a un fortuito video su Internet in cui denuncia la corruzione del suo paese. Inizialmente spaesato da questo nuovo incarico e costantemente bersagliato dall’opposizione al governo, Vasily riuscirà pian piano a farsi valere.

Nel cast della serie anche Stanislav Boklan nel ruolo del Primo Ministro Yuriy Ivanovich Chuiko; Olena Kravets è Olena, madre di Vasiliy; Anna Kashmal è Natasha, nipote di Vasiliy; Jury Krapov è Mikhailo, padre di Vasiliy; Mykhailo Fatalov è l’oligarca Volodymir.

In attesa di saperne di più sulla programmazione, la comedy di e con Zelensky è al momento sospesa su La7.

