La domanda del giorno è quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan, probabile match scudetto al di là delle ragionevoli scaramanzie da parte dei sostenitori rossoneri. In verità, alle porte del weekend abbiamo già fornito qualche indicazione in merito, ragion per cui stamane occorre aggiungere non tantissimo al primo report. In realtà, però, qualche chiarimento è necessario, in quanto tutti pensavano ad una svolta in arrivo solo nella giornata di martedì. In pratica, a poche ore di distanza da Sampdoria-Fiorentina e da Juventus-Lazio, come si era vociferato fino a ieri pomeriggio.

Alcuni riscontri su quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan di domenica prossima per i tifosi ospiti

Allo stato attuale, quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan per i tifosi ospiti? Non si hanno conferme definitive in merito, ma la sensazione netta è che la Lega non attenda domani per dirci i giorni e gli orari delle partite in programma in occasione dell’ultimo turno di Serie A. Il fatto che la Sampdoria sia matematicamente salva dopo la sconfitta di ieri sera del Cagliari, infatti, rende meno ingarbugliato l’intreccio tra lotta salvezza e scudetto (chiaro il riferimento al match di San Siro tra Inter e Sampdoria). Questo vuol dire che non sarà necessario attendere i posticipi di questa sera per definire il tutto e raggruppare squadre che hanno obiettivi in comune.

Per farvela breve, se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan per i sostenitori ospiti, nella giornata di oggi dovremmo avere sia la comunicazione ufficiale in merito all’orario della partita (probabile domenica prossima alle 15, per consentire ai tecnici di allestire San Siro per la festa scudetto), sia la prevendita dei biglietti. Difficile che ci sia la prelazione per parte dei tifosi, ragion per cui vi invitiamo a tenere d’occhio il sito ufficiale del Milan per ulteriori aggiornamenti.

Nessuna certezza, dunque, ma un forte indirizzo su quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan per i sostenitori ospiti intenzionati a festeggiare lo scudetto.