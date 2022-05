Risorse naturali esaurite anche per questo 2022 e al cospetto di questa notizia, ogni sforzo sembra vano. Quello di ieri è stato l’Overshoot Day 2022 per il nostro Paese ovvero, per dirlo in soldoni, il momento in cui le risorse naturali sono esaurite per quest’anno e quindi tutto quello che ‘consumeremo’ fino alla fine dell’anno sarà un di più rispetto a quello che potevamo.

L’Overshoot Day 2022 è una data particolare che segna per tutti il raggiungimento dello stesso tragico evento ovvero il momento in cui le risorse naturali sfruttabili prodotte dalla Terra si esauriscono. La data differisce da Paese a Paese e proprio ieri è toccato all’Italia chiudere i conti con le risorse disponibili per l’anno in corso. Le statistiche non solo hanno rivelato questo momento ma anche il fatto che ogni italiano consuma di più di quello che dovrebbe.

In particolare, gli scienziati hanno rivelato che ogni italiano consuma in un anno mediamente 4,32 ettari globali pro capite mentre il limite fissato è di 1,6 ettari, questo significa che la notevole disparità tra offerta e domanda costringe il nostro Paese a vivere gran parte dell’anno in ‘debito’ con il pianeta. La produzione annuale di una certa quantità di elementi utili alla nostra sopravvivenza viene chiamata biocapacità globale, ed è proprio questa che gli italiani non riescono a ‘rispettare’.

Secondo i dati sembra che il nostro BelPaese non riesca a mettere un freno ai consumi, seppur la situazione stia migliorando, soprattutto se consideriamo il fatto che la biocapacità del Belpaese è pari alla metà di quella mondiale, cioè 0,8 gha. I consumi delle risorse sono quindi ben maggiori di quelli prodotti e, ancora peggio, di quelli che si possono rigenerare.

Sul sito https://www.overshootday.org/ è disponibile la mappa completa con le date dell’Overshoot Day 2022 di tutti gli altri Paesi, ecco lo scherma subito sopra.

