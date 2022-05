C’è un nuovo finto SMS MPS in circolazione con il chiaro intento di truffare più di qualche cittadino italiano, cliente del noto istituto. Proprio in questi giorni di metà maggio, un messaggio (nuovo di zecca per tipologia di contenuto) sta raggiungendo molti smartphone, con il rischio che più di qualcuno cada in trappola.

Nel corso del mese di aprile, avevamo commentato un precedente SMS MPS che faceva riferimento all’accesso anomalo al proprio conto da parte di qualche hacker. Naturalmente l’annuncio era falso ma allo stesso tempo pericoloso perché induceva il destinatario a verificare la propria situazione e dunque fornire preziosi dati personali. L’ultimo degli SMS ora in circolazione è ancora più subdolo. Nel testo si fa riferimento ad un’autorizzazione di spesa di un importo superiore ai 200 euro di cui di certo non sa nulla la vittima di turno. Ebbene, il rischio concreto è che più di qualcuno (proprio per bloccare qualsiasi transazione non veritiera) fornisca le proprie informazioni di accesso o altri preziosi dati su qualche sito fake del Monte dei Paschi di Siena. Di certo farebbe un gran piacere agli ideatori della truffa che vedrebbero raggiunto il loro scopo.

Per quanto sia cambiato il contenuti, il nuovo SMS MPS in circolazione in questi giorni andrebbe gestito esattamente come in passato. La comunicazione andrebbe cestinata, senza dargli alcun seguito, soprattutto non cliccando sul collegamento ipertestuale proposto. Si conferma la totale estraneità dell’istituto Monte dei Paschi di Siena dalla vicenda truffaldina: anzi, proprio MPS si può dire ulteriore vittima del raggiro a suo nome. Va ricordato che mai e poi mai le comunicazioni di questo tipo potrebbero arrivare sui telefoni degli italiani da parte di questa banca o di altre (come ad esempio anche Poste Italiane). Eventuali problemi di sicurezza per i conti sarebbero resi noti attraverso altri canali ufficiali.

