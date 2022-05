Se usate YouTube Music a bordo del vostro Samsung Galaxy Watch 4, dovete anche sapere che presto otterrete una funzione molto utile. Come riportato da ‘SamMobile‘, Google ha iniziato a implementare un tile apposito per l’app YouTube Music (versione 5.06.40) sui dispositivi che eseguono Wear OS 3.

Il nuovo tile semplifica l’avvio rapido dell’ascolto della musica. Il riquadro di YouTube Music, che ha iniziato ad apparire sul Samsung Galaxy Watch 4, offre una scorciatoia accanto al quadrante, in grado di mostrare quale musica o album hai riprodotto di recente insieme al nome dell’artista ed alla copertina dell’album. Sarà, quindi, possibile fare click su di esso per riprendere la riproduzione musicale; potrete anche fare click sul pulsante ‘Sfoglia’ per aprire l’app. Se qualcosa è già in riproduzione su YouTube Music, il riquadro mostrerà la traccia corrente. Facendo click su quel riquadro si apriranno solo i controlli della musica nell’app.

Google sta lentamente, ma progressivamente, aumentando il ritmo dello sviluppo delle app Wear OS dal lancio di Wear OS 3: ci aspettiamo che gli smartwatch Samsung ottengano più funzionalità in futuro. Vi ricordiamo che, in precedenza, YouTube Music non poteva scaricare brani per la riproduzione offline. Questa opzione è stata aggiunta pochi mesi dopo il lancio del Samsung Galaxy Watch 4. Ora sul Google Play Store vengono visualizzate più app per smartwatch Wear OS. Possiamo tranquillamente affermare che le cose stanno girando per il verso giusto per quanto riguarda gli smartwatch del colosso di Seul (di cui l’ultimo modello è proprio il Samsung Galaxy Watch 4, che cederà il passo tra qualche mese al Galaxy Watch 5): si spera si continui su questa linea. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com