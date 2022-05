WhatsApp è sempre pronta a migliorarsi con aggiornamenti che sono all’ordine del giorno ed a quanto par una nuova novità è in arrivo per quanto concerne gli aggiornamenti di stato. Non si parla di una funzione di rilievo, ma di un piccolo aspetto che potrebbe comunque interessare a qualche utente. Andando più nel dettaglio sembra che gli sviluppatori di WhatsApp stiano lavorando per dar modo di creare rich preview, ossia delle anteprime, nel caso in cui il proprio aggiornamento di stato contenga un link.

Le aspettative sul prossimo aggiornamento WhatsApp dedicato agli stati degli utenti

Altro tassello da aggiungere a quanto riportato pochi giorni fa. Quando infatti si condivide un link sullo stato di WhatsApp, appare senza la classica anteprima che invece siamo abituati ad assistere quando lo stesso link lo condividiamo invece in una chat. Attraverso i colleghi di WABetaInfo è stato mostrato come potrebbe cambiare invece questo tipo di condivisione quando si aggiorna semplicemente lo stato di WhatsApp.

Attualmente questa novità è stata avvistata per WhatsApp per iOS e non risulta ancora essere visibile nemmeno sulla beta, ma con molta probabilità sarà rilasciata in tempi brevissimi sotto forma di test non solo per iOS, ma anche per Android e la versione desktop. Nello specifico, attraverso questa nuova funzione non di spicco, WhatsApp avrà modo di generare in automatico un’anteprima aggiungendo molti più dettagli di quanti non ce ne siano ora. WABetaInfo ha specificato come attualmente, condividendo un link sul proprio aggiornamento di stato WhatsApp, ci siano comunque delle differenze tra iOS e Android.

Nel primo caso infatti, nella versione attuale, l’anteprima del link non viene generata. Nel secondo caso ci si ritrova già un’anteprima del link nell’aggiornamento di stato, ma è limitato a poche informazioni. Con questo piccolo update con iOS ci sarà finalmente la possibilità di implementare del tutto tale funzione, mentre per Android si avrà modo di puntare su maggiori informazioni. Non è chiaro sapere le tempistiche del rilascio di questo nuovo aggiornamento, ma non dovrebbe passare molto tempo.