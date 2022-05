Un vero e proprio giallo quello che si è venuto a creare di recente con NoiPA, in merito al pagamento degli stipendi per i supplenti. Risposte ufficiali evidentemente non esaustive, che vanno comunque notificate ai nostri lettori, affinché la questione sia più chiara a tutti. Dunque, se da un lato vi abbiamo parlato di recente di un nuovo numero da prendere in esame per l’assistenza, come avrete notato con il nostro articolo della scorsa settimana, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare alcuni problemi più specifici e concreti per le persone qui in Italia.

Nuovi riscontri da NoiPA risponde sul pagamento degli stipendi per i supplenti qui in Italia

Cosa ci dice in questi giorni NoiPA per quanto concerne un tema delicato come quello del pagamento degli stipendi per i supplenti? Sui social diversi utenti hanno fatto sapere che gli stipendi delle supplenze autorizzati dalle segreterie ormai da giorni, risultano ancora in trasmissione proprio a NoiPA. Manca dunque uno step cruciale affinché ai diretti interessati possano arrivare i pagamenti. In questo senso

“Ti ricordiamo che l’iter di pagamento dei supplenti brevi e saltuari non termina dopo l’autorizzazione della scuola con il passaggio in carico a NoiPA, ma richiede un ulteriore passaggio ovvero la verifica della disponibilità dei fondi da parte del Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato (RGS). Infatti, l’iter di pagamento dei supplenti brevi e saltuari richiede diversi passaggi autorizzativi, come descritto in questo post“.

Il discorso, però, è più articolato sul pagamento degli stipendi per i supplenti, come è stato fatto notare a NoiPA. Il problema vero e proprio risiede nel fatto che NoiPA non avrebbe neppure preso in carico l’autorizzazione della segreteria e, di conseguenza, il pagamento risulta ancora “in trasmissione”. Vi aggiorneremo nei prossimi giorni con altre novità.