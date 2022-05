Dopo la straordinaria vittoria di ieri contro l’Atalanta, il Milan allenato da Stefano Pioli è ad un piccolo passo per laurearsi campione d’Italia. Manca una sola partita, probabilmente quella più delicata e ostica, per far sì che il sogno si avveri. Il club rossonero, infatti, nell’ultima giornata di campionato dovrà affrontare in trasferta il Sassuolo, ormai salvo e fuori dal possibile accesso in Conference League. D’altro canto, però, i diavoli rossi dovranno prestare attenzione ai cugini dell’Inter, a soli 2 punti di distanza e pronti a fare scacco matto. I nerazzurri domenica prossima giocheranno in casa contro la Sampdoria. Molti si staranno chiedendo quali siano le possibili combinazioni affinché l’attuale capolista possa alzare al cielo il trofeo.

Il Milan attualmente si trova ad un solo punto dalla matematica conquista dello Scudetto per laurearsi campione d’Italia per la 19esima volta nella storia del club. Nell’ultima giornata di campionato, come già accennato sopra, le due partite da tenere in grande osservazione saranno Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria: entrambe le avversarie delle due compagini milanesi sono piuttosto tranquille e sulla carta abbordabili. La sconfitta di ieri sera del Cagliari (proprio contro i nerazzurri) ha salvato aritmeticamente la Sampdoria (impegnata domani contro la Fiorentina) e quindi anche per la squadra di Simone Inzaghi è prevista una sfida abbastanza fattibile.

Dunque, al Milan occorrerà anche solo un pareggio al Mapei Stadium per strappare lo Scudetto ai cugini nerazzurri, attuali campioni in carica, e cucirlo sulle proprie casacche. Ad ogni modo, Ibrahimovic e compagni potranno festeggiare tra le strade del capoluogo lombardo anche se perdessero a Reggio Emilia, ma dovranno sperare in un pareggio da parte dell’Inter contro i doriani. Infatti, se i rossoneri perderanno con il Sassuolo e il club di capitan Handanovic vincerà con i blucerchiati, vi sarebbe un colpo di scena e un incredibile ribaltone che vedrà l’Inter vincere il campionato per la seconda stagione di fila.

