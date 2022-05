Poco prima dello show James Hetfield piange. Un momento di debolezza e sfogo, quello avvenuto sul palco di Belo Horizonte, in Brasile, a pochi minuti dall’inizio del concerto dei Metallica. Il frontman si è avvicinato al microfono e ha parlato al suo pubblico a cuore aperto.

James Hetfield piange sul palco

Ha la voce rotta dall’emozione, James, mentre parla al pubblico per raccontare quanto accaduto pochi istanti prima. Il video è stato immortalato dai presenti. Ecco cos’ha detto il frontman del Metallica:

“Voglio dirvi che non mi sono sentito molto bene prima di venire qui… mi sentivo insicuro e pensavo di essere vecchio, di non riuscire più a suonare e altre stron*ate simili che dicevo a me stesso nella mia mente. Ho parlato a questi ragazzi e loro mi hanno aiutato. Mi hanno abbracciato e mi hanno detto: ‘Se sul palco fai fatica, noi siamo al tuo fianco e ti aiuteremo’. Per me questo è molto importante”.

Poco dopo tutta la band, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Rob Trujillo, si sono stretti intorno al loro caposquadra e lo hanno abbracciato. A rivolgergli l’abbraccio più affettuoso e duraturo è stato Lars, mosso da un’amicizia iniziata più di 40 anni fa da quando Hetfield rispose ad un suo annuncio per mettere in piedi una band. Dopo l’abbraccio dei colleghi, Hetfield si è rivolto nuovamente al pubblico: “Vedendo anche tutti quanti voi, so di non essere solo“.

Gli ultimi anni di James Hetfield

Il 3 agosto James Hetfield spegnerà 59 candeline. Oltre al metal, al rock’n’roll e ai successi mondiali, il frontman dei Metallica ha dovuto affrontare non poche difficoltà.

Se nelle ultime settimane una fan ha partorito durante uno show dei Metallica a Curitiba (sempre in Brasile), con telefonata di Hetfield con felicitazioni a seguito, il cantautore statunitense ha passato gli ultimi 2 anni a combattere per un percorso di disintossicazione: nel 2019 è entrato in un rehab per riprendere un programma di riabilitazione per curare le dipendenze da alcol e altre sostanze.

Oggi James è un uomo nuovo, con tutte quelle fragilità che il successo non allevia e per questo, sul palco di Belo Horizonte, ha scelto di condividere la sua emozione con il pubblico che gli ha dedicato un applauso caloroso.

