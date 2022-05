Con i Sum 41 a Bologna i fan della band di di Deryck Whibley potranno festeggiare i primi 20 anni di All Killer No Filler (2020), l’album di debutto con canzoni memorabili come Fat Lip, Motivation e In Too Deep. I Sum 41, infatti, hanno chiamato questo tour mondiale Does This Look All Killer No Filler Tour. Sul palco insieme alla band ci saranno i Simple Plan.

I Sum 41 a Bologna: data e biglietti

Il concerto dei Sum 41 a Bologna si terrà sabato 8 ottobre 2022 presso l’Unipol Arena e nella stessa data suoneranno i Simple Plan. La band di Pierre Bouvier ha condiviso il palco con i Sum 41 durante il tour negli Stati Uniti e Deryck Whibley ha raccontato che è stata un’ottima esperienza. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ci siamo divertiti così tanto nel nostro tour con i Simple Plan negli Stati Uniti e non vediamo l’ora di portare la festa in Europa. Siamo così entusiasti di celebrare gli anniversari di alcuni dei nostri album preferiti insieme ad altri successi e preferiti con voi nel tour Does This Look All Killer No Filler”.

I biglietti per il concerto dei Sum 41 a Bologna insieme ai Simple Plan saranno disponibili a partire dalle ore 10 di mercoledì 20 maggio su TicketMaster e TicketOne.

Il nuovo album e i rumor sui Linkin Park

L’ultimo album dei Sum 41 è Order In Decline (2019) e negli ultimi mesi la band ha annunciato che il prossimo album sarà Heaven And Hell, un doppio volume in cui Deryck e soci diviso tra Heaven (che ripercorre le radici pop punk) e Hell (rigorosamente metal). Per il momento non è dato conoscere la data di uscita del disco, ma la pubblicazione potrebbe arrivare entro il 2022.

Recentemente si sono rincorsi rumor sull’ingresso di Deryck Whibley nei Linkin Park a seguito della scomparsa del frontman Chester Bennington. In una recente intervista il rapper e fondatore Mike Shinoda ha fatto chiarezza: Whibley, in primo luogo, non ha mai confermato la notizia, parlando addirittura di “missione impossibile”. Shinoda ha aggiungo che non è il caso di scatenare hype infondati.

