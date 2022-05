L’arrivo dei Maneskin alla sfilata di Gucci ha mandato in delirio i fan. La band romana capitanata da Damiano David è appena rientrata dall’Eurovision 2022 per il quale si è esibita sabato 14 maggio in occasione della finale della gara. Ieri sera, domenica 15 maggio, i Maneskin sono arrivati a Trani mentre una folla di fan li attendeva.

La sfilata Cosmogonie di Gucci

Gucci ha scelto la splendida cornice di Castel Del Monte, in Puglia, per l’evento Cosmogonie, un’occasione per presentare in anteprima la nuova collezione omonima di Alessandro Michele. L’evento si terrà proprio nel maniero Castel Del Monte, oggi Patrimonio dell’Unesco.

Tutto avrà inizio alle 20 con una sfilata e un afterparty. Durante la sfilata verrà celebrata la bellezza del territorio, crocevia di misteri e storia, e l’evento si colloca all’interno del progetto della maison di valorizzare i luoghi più suggestivi e di grande valore storico e culturale, una sorta di dialogo tra il brand e il territorio.

Gli ospiti dell’afterparty, dai Maneskin a Lady Gaga

Come già detto, oltre alla sfilata si terrà un afterparty presso il ristorante Montegusto. Sia Castel Del Monte che il ristorante sono ovviamente off limits con la presenza di 250 uomini della sicurezza. Oltre ai Maneskin, all’afterparty sarebbero attesi Iggy Pop e Lady Gaga.

Iggy Pop, specialmente, potrebbe intrattenere gli ospiti con un’esibizione. Lady Gaga, del resto, ha recitato nei panni di Patrizia Reggiani nel film House Of Gucci. Tra i nomi che si rincorrono in queste ore c’è anche quello dell’attrice Elle Fanning, protagonista del film Maleficent di casa Disney nonché testimonial del brand.

L’arrivo dei Maneskin alla sfilata di Gucci è confermato dalle immagini postate dalla band sui social in cui vediamo Damiano, Thomas, Victoria ed Ethan all’interno del resort Villa Ascosa. Le strutture ricettive più esclusive intorno a Castel Del Monte sono state prenotate da Gucci per offrire soggiorno agli ospiti.

Continua a leggere su optimagazine.com