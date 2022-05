Bridgerton 3 rivoluziona la serie. La terza stagione del period drama basato sui libri di Julia Quinn non seguirà il romanzo dedicato a Benedict, bensì si focalizzerà su altro. Anzi, su altri personaggi. Un cambio di rotta decisivo che si aggiunge alle novità annunciato negli ultimi giorni.

Le prime due stagioni hanno seguito la linea del materiale originale, raccontando prima la storia d’amore tra Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e il duca Simon Hastings (Regé-Page Jean), poi quella tra Anthony Bridgerton (Jonathon Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley).

Bridgerton 3 quindi esplorerà il rapporto tra Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), andando ancora più a fondo nel loro complicatissimo legame. Il cambio di rotta avrebbe senso, considerando in che modo si sono concluse le cose tra di loro (Colin ha espressamente detto di non vedere Penelope sotto una luce romantica). Nonostante il rifiuto, la giovane di casa Featherington non si è abbattuta, e continuerà a deliziare Londra con i pettegolezzi di Lady Whistledown.

In ogni caso, la storyline dedicata alla vita amorosa di Benedict non verrà del tutto dimenticata, e sarà raccontata in un secondo momento (magari nella quarta stagione, già confermata, invertendo così anche l’adattamento dell’ordine dei libri).

La scelta del cambio di narrazione non è l’unica novità che verrà introdotta in Bridgerton 3. Il creatore Chris Van Dusen si è dimesso dal ruolo di showrunner, e a lui subentrerà Jess Brownell. Infine, il ruolo di Francesca Bridgerton, precedentemente interpretato da Ruby Sokes, è stato ora affidato a Hannah Dodd. La decisione è stata presa in seguito all’ingaggio della Sokes nella serie Lockwood & Co. di Netflix. A causa dei suoi impegni sull’altro set, l’attrice non riusciva a dedicare più spazio allo show di Shonda Rhimes, che ha così abbandonato.

