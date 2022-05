Al via Schitt’s Creek su Italia2: la comedy acclamata dal pubblico e dalla critica andrà in onda sulla rete Mediaset da stasera, 16 maggio.

La serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali due Golden Globe come miglior serie comedy e migliore attrice protagonista in una serie comedy a Catherine O’Hara nel 2021. Alla 72esima edizione degli Emmy Awards, Schitt’s Creek si è aggiudicata sette riconoscimenti nella categoria comedy, tra cui miglior serie, e ha inoltre stabilito un nuovo record, diventando la prima serie in cui i quattro attori principali hanno ottenuto il premio nello stesso anno.

Schitt’s Creek è stata co-creata da Eugene Levy e Daniel Levy, padre e figlio nella vita e nella serie. Durante la visione di alcuni reality show, Daniel Levy ha iniziato a chiedersi cosa sarebbe successo alle ricche famiglie dei reality se avessero perso improvvisamente il loro patrimonio. Si è così rivolto al padre, Eugene Levy, per sviluppare insieme la serie.

La storia prende il via quando il ricco magnate di video store, Johnny Rose (Eugene Levy), sua moglie Moira (Catherine O’Hara), ex star di soap opera, e i loro due figli, l’hipster David (Daniel Levy) e la mondana Alexis (Annie Murphy), si ritrovano improvvisamente al verde, sono costretti a vivere in una piccola e deprimente città che avevano comprato per gioco. Abbandonata la loro vita agiata, devono affrontare la loro nuova situazione e scoprire cosa significhi essere una famiglia nella loro nuova casa: la cittadina di Schitt’s Creek.

Stasera andranno in onda ben cinque episodi di Schitt’s Creek su Italia2 a partire dalle 21:15 circa. L’appuntamento si rinnova ogni lunedì in prima serata. La serie tv è comunque disponibile, con tute le stagioni complete, sulla piattaforma di streaming Mediaset Play.

