Il 9 luglio si avvicina a grandi passi e quel giorno segnatelo bene sul calendario perché Damiano Carrara si sposa in diretta tv. Nelle scorse settimane il bel pasticcere, che occupa il prime time del venerdì di Real Time, ha annunciato le sue nozze con la bella Chiara Maggenti, compagna e general manager dell’Atelier Damiano Carrara, ma adesso i tempi stringono e le novità potrebbero riguardare anche i fan.

L’affascinante pasticcere di Bake Off Italia Damiano Carrara si sposerà con la sua attuale compagna a luglio e i preparativi sono ormai a buon punto e proprio questi giorni caotici, come accade a tutti gli sposi, sarà al centro di un documentario in Real Time. La rete che gli ha regalato il suo successo in Italia, ha deciso di organizzare uno speciale docu-reality da trasmettere in prima prima serata proprio come in passato è successo ad altri volti noti della rete e non solo.

Secondo quanto riporta BlogTvItaliana.it il matrimonio fra Chiara Maggenti e il sexy pasticcere Damiano Carrara sarà raccontato da un docu-reality che dovrebbe andare in onda già a luglio tenendo compagnia al pubblico orfano di Bake Off Italia e dei programmi in cui il bel toscano è spesso protagonista. La nuova edizione dello show dovrebbe poi tornare in onda a settembre mentre in queste settimane si stanno tenendo le prime registrazioni.

Nello speciale scopriremo i preparativi del matrimonio sia dal punto di vista della sposa che dello sposo e poi conosceremo le fasi cruciali della cerimonia fino al banchetto finale. Proprio nei giorni scorsi i due sono andati per l’ultima volta prima del sì nella location delle nozze, al seguito ci saranno state anche le telecamere di Real Time? Siamo sicuri di sì. Il resto lo scopriremo solo con la messa in onda dello speciale.