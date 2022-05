Il sodalizio tra i produttori di The Crown e Netflix continua con una nuova produzione internazionale: la società The Left Bank sta realizzando una nuova serie spagnola, ambientata a Barcellona, con protagonisti Evin Ahmad e Sean Teale. Il thriller ha per ora un titolo provvisorio, destinato probabilmente a cambiare: per il momento la serie è nota come Palomino e le riprese sono già in corso.

Dopo The Crown, che raggiungerà presto la quinta stagione, Palomino rappresenta una nuova collaborazione tra Netflix e la società di produzione indipendente The Left Bank. Quest’ultima ha annunciato di aver ingaggiato Sean Teale accanto alla protagonista Evin Ahmad, che interpreta l’insegnante britannica Erin Carter: la storia inizia con una brutale rapina al supermercato, in cui la docente si ritrova coinvolta suo malgrado quando uno dei rapinatori afferma di riconoscerla. Erin quindi deve combattere per riabilitare il suo nome e proteggere la sua famiglia, ma permangono dubbi sul fatto che sia davvero chi afferma di essere. Teale interpreterà il marito spagnolo di Erin, Jordi, che lavora come infermiere presso l’ospedale locale e, col progredire degli episodi, inizia a mettere in discussione il suo passato, così come il suo matrimonio.

Prodotta dalla società che sta dietro la pluripremiata The Crown, Palomino è scritta da Jack Lothian, che è anche showrunner, nonché produttore esecutivo insieme a Rob Bullock e Andy Harries. Regista principale degli otto episodi è Iram Haq.

Oltre alla pluripremiata The Crown, la società indipendente sostenuta dalla Sony The Left Bank ha prodotto per Netflix anche White Lines, scritta dal creatore de La Casa di Carta Álex Pina e cancellata dopo una sola stagione, e l’adattamento del romanzo Behind Her Eyes (Dietro i Suoi Occhi).

