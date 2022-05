Presto sul palco i concerti di Simone Cristicchi per Battiato, un viaggio-tributo – più che un omaggio – del cantautore per ricordare il Maestro in compagnia di Amara.

Concerti di Simone Cristicchi per Battiato

Il 18 maggio 2021 Franco Battiato ci ha lasciati. Un anno dopo Simone Cristicchi gli rende omaggio con una serie di concerti che lo porteranno sul palco insieme ad Amara, al secolo Erika Mineo, già autrice per Emma Marrone e Fiorella Mannoia.

Il nome scelto per il ciclo di concerti è Torneremo Ancora – Concerto Mistico Per Battiato che prende il nome dall’ultimo inedito pubblicato dal cantautore siciliano. Come suggerisce il titolo del tour, Simone Cristicchi ed Amara – per la prima volta insieme sul palco – scelgono di farsi portavoce del repertorio mistico di Battiato come interpreti dei suoi messaggi spirituali.

Sul palco insieme ai due artisti ci saranno il maestro Valter Sivilotti al pianoforte e agli arrangiamenti e i solisti dell’Accademia Naonis di Pordenone, nello specifico: il violino di Lucia Clonfero, la viola di Igor Dario, il violoncello di Alan Dario, le percussioni di U.T. Gandhi e Franca Drioli, soprano. Oltre alla musica, sul palco si alterneranno le letture di tutti quei maestri cui Franco Battiato si è ispirato: Rumi, Gurdjieff, Ramana Maharshi, Willigis Jager e Guidalberto Bormolini.

Ecco le parole di Cristicchi su Battiato pubblicate sui social:

“Devo molto a Battiato, alla sua infinita grazia, al suo modo di concepire l’arte come missione che possa aiutare la crescita e l’evoluzione spirituale dei propri contemporanei. Con il progetto Torneremo Ancora sento l’emozione e il privilegio di interpretare insieme ad Amara il suo repertorio mistico, e immergermi ancora più profondamente in quei messaggi che valicano i confini del tempo”.

Amara aggiunge:

“Grazie a Franco ho capito che è solo oltrepassando se stessi che si può raggiungere quel Centro Di Gravità Permanente che tanto cerchiamo”.

Le date

Di seguito le date dei concerti di Simone Cristicchi per Battiato:

15 giugno SALSOMAGGIORE, data zero, Arena Estiva

(biglietti disponibili dal 17 maggio alle 11) 19 giugno VERONA, prima nazionale, teatro romano per Festival della Bellezza

Platea Numerata € 32,20

Gradinata Non Numerata € 20,70 5 luglio ROMA Casa del Jazz, I Concerti nel Parco

(biglietti disponibili dal 18 maggio) 16 luglio AZZANO DECIMO, Fiera della Musica

(ingresso gratuito) 11 agosto SIROLO, Arena Parco Repubblica

Platea Platinum € 29,15

Platea Gold € 25,97

Platea Silver € 23,85

Gradinata € 23,85 28 agosto TORRE DEL LAGO, Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini

Primo Settore € 40,00

Secondo Settore € 23,00

I concerti di Simone Cristicchi per Battiato saranno ben lontani da una celebrazione: saranno, piuttosto, una liturgia musicale che ripercorre il percorso spirituale del Maestro che più di ogni altro cantautore italiano ha forgiato canzoni che descrivevano la società e l’uomo secondo il linguaggio della filosofia, della storia e del rapporto col Divino.

Continua a leggere su optimagazine.com