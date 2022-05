Viene presentato in anteprima live ad Amici Camera 209 di Alessandra Amoroso, il nuovo brano della cantante salentina che proprio nel talent show di Canale 5 ha mosso i primi passi. E non poteva che essere lei, quindi, l’atteso ospite della finalissima in scena domenica 15 maggio. Chi ha vinto Amici 2022.

“Quanto mi era mancata, questa maledetta felicità”, canta Alessandra Amoroso nel nuovo brano che è un invito a vivere con più leggerezza, quella leggerezza sana che deriva dalla spensieratezza.

La vita vissuta con spensieratezza è quella che consente di vive pienamente ogni singolo istante, godendo di ogni piccola gioia quotidiana. Riscoprire quella sana leggerezza e quella spensieratezza passata è il fondamento del nuovo brano della Amoroso, da non confondere con la superficialità.

La leggerezza è infatti l’ingrediente che consente di vivere al massimo ogni istante della vita e goderne fino in fondo. La superficialità porta all’esatto contrario.

Scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef, Camera 209 contiene un omaggio ai DB Boulevard e al loro celebre successo Point of view.

Ospite della finale di Amici, Camera 209 di Alessandra Amoroso fa ballare tutto lo studio ed è l’occasione per ricordare il concerto allo stadio San Siro di Milano. Alessandra sarà la seconda artista donna ad esibirsi al Meazza, dopo Laura Pausini. TUTTO ACCADE a San Siro è atteso per il 13 luglio.

Camera 209 di Alessandra Amoroso

Mi sveglio ancora truccata

con i vestiti della sera prima

mal di testa alla finestra il sole strilla per strada

“che cosa hai fatto ieri bambina?”

Forse solo due o tre cose, mi sembrava di volare così

ho fatto piccole le ore in un locale sul mare

con le amiche era una vita che non stavo così

c’era la luna e avevo voglia di gridare

Con te

che c’hai quegli occhi criminale e mi fai in piccoli pezzi

la notte ancora non sta

tu che ne pensi?

quanto mi era mancata

questa maledetta felicità

quanto mi era mancata

questa maledetta

Vorrei sentirmi Cleopatra

o perlomeno almeno una regina

quando dormo da te penso a dove sono stata

quando rientro fuori è mattina

Forse sono due o tre cose che ho imparato in una notte così

ho fatto piccole le ore in un locale sul mare

con le amiche era una vita che non stavo così

c’era la luna e avevo voglia di gridare

Con te

che c’hai quegli occhi criminale e mi fai in piccoli pezzi

la notte ancora non sta

tu che ne pensi?

un po’ ti sono mancata?

ti sembra strano che ho bisogno di te?

non finiremo sui giornali se in un bosco mi perdi

la notte è ancora nostra

tu che ne pensi?

quanto mi era mancata

questa maledetta felicità

camera 209

stanotte preferisco stare in hotel

ti sembra strano che ho bisogno di te?

e di questa maledetta felicità

quanto mi era mancata

questa maledetta felicità

non finiremo sui giornali se in un bosco mi perdi

la notte è ancora nostra

tu che ne pensi?

quanto mi era mancata

questa maledetta



