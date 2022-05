Ci sono diverse novità che dobbiamo aspettarci nel corso delle prossime settimane con l’aggiornamento iOS 16. Se da un lato il suo esordio sul mercato si avrà solo durante il mese di settembre, come da tradizione con Apple insieme all’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 14, allo stesso tempo la presentazione è in programma i primi di giugno. Vediamo come stanno le cose, dunque, visto che non andremo incontro a rivoluzioni, ma ad alcuni nuovi elementi sui quali vale la pena concentrarsi già in questa fase per il pubblico.

Come evolvono le cose con l’aggiornamento iOS 16, a proposito delle interazioni con le app

Fino ad oggi ci siamo concentrati soprattutto sui modelli compatibili con il pacchetto software in questione, stando a quanto riportato pochi giorni fa, ma ora è lecito focalizzarsi anche su altri aspetti inerenti l’aggiornamento iOS 16. Quest’oggi, tutto nasce dalle parole di Mark Gurman di Bloomberg, il quale ci ha offerto alcuni dettagli in più su ciò che Apple ha in serbo per l’imminente rilascio di iOS e iPadOS. Attraverso la newsletter Power On, l’analista ha evidenziato in primo luogo che è improbabile che il pacchetto software introduca un importante restyling del sistema operativo.

Allo stesso tempo, però, attraverso il nuovo aggiornamento iOS 16 Apple includerà nuovi modi di interagire e alcune “app scaricate di recente”. Questo comporterà qualche modifica più apprezzabile per il pubblico, alimentando la speranza che il nuovo pacchetto software possa effettivamente introdurre modifiche significative ai widget. Va detto che lo stesso analista, in passato, aveva citato l’arrivo sulla scena di un sistema di notifica rinnovato, senza dimenticare nuove funzionalità di monitoraggio della salute e della forma fisica. Tutti elementi che potrebbero essere in lavorazione per ‌iOS 16‌.

Insomma, ci sono ottimi presupposti per quanto riguarda il nuovo aggiornamento iOS 16.