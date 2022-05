In questo articolo le prime anticipazioni su L’Isola dei Famosi, stasera su Canale 5 con un nuovo appuntamento in diretta dall’Honduras. Ilary Blasi presenterà i nuovi naufraghi: saranno 4 in tutto coloro che accederanno al talent show Mediaset. Già noti i loro volti. Si tratta di personaggi molto apprezzati dal pubblico, pronti ad approdare sull’isola.

I nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi

Sono già stati anticipati i nomi dei 4 nuovi naufraghi. Si tratta di Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, noti per essere volti televisivi degli anni ’90 ed aver conquistato intere generazioni. Insieme a loro Gennaro Auletto e Luca Daffrè.

Quattro ingressi che movimenteranno le acque, stravolgendo gli equilibri che si sono già creati e consolidati tra gli attuali naufraghi. Come andrà a finire?

Anticipazioni su L’Isola dei Famosi stasera

Non solo i nuovi naufraghi, molto altro è atteso in diretta su Canale 5 stasera. A Ilary Blasi il compito di guidare gli spettatori da casa alla scoperta delle nuove avventure dei protagonisti.

Innanzitutto, parliamo di Playa Sgamada. I naufraghi che soggiornano qui dovranno lasciare la Plays per partire alla scoperta di nuove isole di Cayo Cochinos. Questo il destino che attende alcuni di loro, ma non tutti. Uno infatti verrà eliminato e dovrà fare ritorno in Italia. Altri due saranno i concorrenti ufficialmente salvi, che potranno tornare in gioco.

Si sceglierà tra Clemente Russo, Estefania Bernal, Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Marco Cucolo.

Ma non solo questo: a L’Isola dei Famosi è tempo di sorprese. Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni incontreranno Carmelina ma solo virtualmente. Sarà in collegamento dallo studio Mediaset.

Non è ancora tutto. Degli altri concorrenti in gara, uno dovrà partire per Playa Sgamada. Blind, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo al momento si trovano nella Palapa ma uno di loro dovrà interrompere la propria permanenza. Chi sarà?

Lo scopriremo stasera, lunedì 16 maggio, in diretta su Canale 5. A commentare la puntata con Ilary Blasi ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino.