Adriana Volpe e Sonia Bruganelli fuori dal Grande Fratello Vip 2023? Ancora è un po’ presto per parlare della prossima edizione del reality di Canale5 soprattutto perché l’Isola dei Famosi è ancora in onda e poi ci sarà l’estate in mezzo ma, a quanto pare, i fan sono interessati agli opinionisti che verranno e sembra proprio che un passaggio di consegne sia ormai certo, ma dove sta la verità?

Da qualche settimana l’edizione del Grande Fratello si è conclusa con un discreto successo ma adesso è già tempo di pensare a quello che sarà il futuro del reality. Ci sarà ancora il discusso Alfonso Signorini e chi si siederà al suo fianco in studio pronto a commentare o istigare i vip in gioco? Al momento sembra che il padrone di casa dovrà fare a meno di Adriana Volpe e di Sonia Bruganelli e che al loro posto potrebbe arrivare una degna sostituta ovvero Soleil Sorge.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente Sonia Bruganelli ha parlato del suo posto al Grande Fratello Vip rivelando: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. Mentre la moglie di Paolo Bonolis sembra pronta a non guardarsi indietro, la sua collega Adriana Volpe cosa farà in futuro?

Stando a quello che riporta Giuseppe Candela su Dagospia, la produzione sarebbe già andata oltre puntando a due nuovi opinionisti: “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste… Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”.

Inutile dire che il primo nome che viene in mente a tutti è proprio quello di Soleil Sorge ma siamo sicuri che Signorini tirerà fuori dal suo cilindro qualcosa di ‘interessante’.