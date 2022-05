Ventata di novità in arrivo su Rai2 con il palinsesto estivo pronto a prendere il via. Dopo tanta attesa finalmente i fan ritroveranno 9-1-1 4 e 9-1-1 Lone Star 2 nel prime time della rete giovane di casa Rai. Da una parte la serie madre che continuerà a cavalcare i suoi casi e gli intrecci personali dei suoi protagonisti con gli episodi della quarta stagione inediti in Italia, dall’altra, invece, toccherà ad Owen Strand e i suoi intrattenere il pubblico con gli episodi della seconda stagione.

L’appuntamento sarà doppio visto che 9-1-1 4 e 9-1-1 Lone Star 2 sbarcano su Rai2 alla domenica sera e poi al lunedì a partire dal 19 giugno. Secondo quanto riporta la programmazione estiva sembra proprio che le due serie andranno in onda alla domenica alle 21.05 circa e al lunedì alle 21.20 con un singolo episodio a testa.

9-1-1 4 riprenderà dopo il rocambolesco finale della terza stagione e dopo molti cambiamenti. Quando la serie tornerà in onda troveremo May a lavoro con Maddie al call center, quest’ultima e Chimeny pronti a vivere vite separate, lei vive con Albert e lui con Buck, mentre Michael e David ora stanno insieme. Athena dopo sei mesi di assenza dal lavoro, dopo la colluttazione con Jeffrey, ritorna in servizio e tutto riprende con una microscossa di terremoto che danneggia la diga nella zona di Hollywood, toccherà a Bobby e i vigili del fuoco della caserma arrivare sul posto e risolvere tutto, ci riusciranno?

Dall’altro lato, invece, 9-1-1 Lone Star dovrà fare i conti con l’uscita di scena di Liv Tyler. Michelle è stata parte integrante della prima stagione della serie ma dovremo fare a meno di lei nei nuovi episodi visto che l’attrice ha scelto di lasciare la serie. Ufficialmente la sua Michelle si è dedicata ai malati schizofrenici mentre Owen si riunisce con la sua ex moglie e madre di T.K., Gwyneth.