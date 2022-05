Si parla ancora insistentemente del prossimo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 4, di nuovo al centro delle indiscrezioni, questa volta a cura del leaker Ice universe. I rumors, per l’occasione, sono relativi al comparto fotografico, visto che il device sembra ospiterà tre fotocamere posteriori, di cui il principale da 50MP (erano 12 a bordo del Samsung Galaxy Z Fold 3), l’ultra-grandangolare da 12MP (come nel caso del predecessore) ed il teleobiettivo da 12MP (anche qui speculare rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 3).

Precisiamo, però, che, a detta di Ice universe, il teleobiettivo sarà dotato di uno zoom ottico 3x, il più potente mai offerto dal colosso di Seul, anche rispetto al Galaxy S22 Ultra. D’altro canto, non potevamo aspettarci chissà quali cambiamenti a bordo del Samsung Galaxy Z Fold 4: l’obiettivo numero uno del produttore asiatico è quello di snellire il prodotto sempre di più, così da renderlo sottile e di facile utilizzo. Ad ogni modo, il device sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1 di Qualcomm, monterà una cerniera singola, un lettore di impronte digitali laterale ed una batteria da 4400mAh (che potrebbe essere sufficiente per buoni risultati in termini di autonomia), supporterà l’SPen (pur non integrandola per una questione di spazio, che, come vi abbiamo spiegato in più di un’occasione, è la direzione che il produttore asiatico intende seguire per questo genere di dispositivi).

Galaxy Z Fold4 camera:

50MP Main camera+12MP Ultrawide angle+12MP 3x zoom — Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2022

Il comparto fotografico migliorerà sicuramente rispetto alla passata generazione, ma non si tratterà comunque di un salto importante: del resto se ne occuperà l’ottimizzazione software, che sappiamo fare miracoli quando più ce n’è bisogno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

