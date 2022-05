Mara Venier sbarca in prima serata. Con un annuncio ufficiale giunto poco fa in diretta, con il supporto del direttore di Rai1 Stefano Coletta, la conduttrice ha annunciato uno speciale Domenica In Show. La data da segnare sul calendario è quella dl 27 maggio ma, contrariamente a quanto si immagina, non si tratta di una domenica sera bensì di un venerdì.

Al momento non ci sono molti dettagli riguardo questo speciale ma quello che è certo è che sarà un po’ diversa dallo show della domenica pomeriggio, un po’ meno parlato e molto più intrattenimento da prima serata. La curiosità più grande, però, riguarda il futuro della conduttrice. Mara Venier ha annunciato più volte di voler lasciare Domenica In dopo questi anni gloriosi fatti di ottimi ascolti e tanto successo, ma Stefano Coletta si lascerà davvero sfuggire questa occasione?

Zia Mara annuncia in collegamento con il Direttore Stefano Coletta, la grande festa di #DomenicaIn in prima serata venerdì 27 maggio alle 21.25 su @RaiUno: “Possiamo annunciarlo perchè ormai è sicuro… Domenica In Show!”#MaraVenier @StefanoColetta2

© @RaiPlay pic.twitter.com/W8CmwNF0YA — Dario Sardonè (@dariosardone) May 15, 2022

Da mesi ormai il direttore sta facendo una corte spietata a Mara Venier che proprio durante il suo Domenica In Show potrebbe finalmente alzare il velo sul suo futuro: ci sarà modo per lei di tornare di nuovo al timone della trasmissione oppure il suo sarà un addio? In molti sono convinti che Mara Venier chiuderà i conti con la conduzione di Domenica In partendo per nuovi lidi lasciando vacante un posto che fa paura a tutti, specie dopo gli ottimi risultati raggiunti dalla conduttrice in questi anni.

Come andrà a finire per Domenica In, Rai1 e Mara Venier? Lo scopriremo solo allo show annunciato oggi pomeriggio dalla Zia d’Italia.