La malattia di Luigi Strangis ad Amici 21 emerge nel corso di una conversazione cuore a cuore con Maria De Filippi. Ma di quale malattia stiamo parlando?

Luigi soffre di diabete di tipo 1 da quando aveva 16 anni, una malattia del metabolismo provocata dall’oscillare della dose insulina nel sangue. Ha messo un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina e la dosa in modo da non lasciarlo mai senza e di non iniettargliene più del dovuto.

La vita di Luigi è un continuo “relax max”, come spiega lui stesso. “Se io mi faccio prendere dall’adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso, relax, l’adrenalina non fa fare effetto all’insulina quindi sale la glicemia. Se invece sono arrabbiato spreco energia, vado in ipoglicemia. Spesso in puntata prendo lo zucchero”, ha raccontato il cantante a Maria.

Controllare le emozioni è fondamentale per Luigi Strangis che ad Amici ha avuto anche la possibilità di lanciare un messaggio importante: non buttarsi mai già davanti a una cosa simile perché la si può controllare.

La strategia di Luigi? Controllare le emozioni e stare tranquillo. “Penso sempre che non ci sia nulla di così devastante. Per non lasciarmi andare penso che ci sia di peggio. Non funziona sempre”, confessa, ma ha imparato a non lasciare che le emozioni del momento prendano eccessivo sopravvento. Per lui è, davvero, una questione di salute.

A poche ore dalla finale di Amici 2022, Luigi Strangis incontra virtualmente la responsabile di AGD Italia che si occupa di coordinamento tra le associazioni per l’aiuto ai giovani con diabete. Da lei riceve un dono: l’orso Lino, che deve il suo nome ad “insulino”.

L’orsacchiotto scrive una lettera a Luigi, letta da Maria De Filippi, e lo ringrazia per aver trattato un tema tanto delicato e importante con gentilezza e garbo. Finirà sul letto di Luigi con la sua scimmietta.

