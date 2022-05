Si tiene oggi, domenica 15 maggio, la finale di Amici 2022. Ma chi sono i finalisti? In sei sono giunti alla puntata finale del talent show di Maria De Filippi, pronti a sfide l’uno contro l’altro fino al vincitore dell’edizione numero 21.

In questo articolo conosciamo meglio i finalisti di Amici 2022 e il meccanismo della finale, in cui voterà il pubblico attraverso il televoto.

Il meccanismo della finale di Amici 2022

Il meccanismo della finale di Amici 2022 viene illustrato da Maria De Filippi in diretta. Si parte annunciando la giuria composta da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto.

Sappiamo che si tratterà di sfide a coppie fino alla finalissima a due che porterà a decretare il vincitore dell’edizione. Due i circuiti: circuito di ballo e circuito di canto. Si parte con il canto. Dopo la prima sfida, in 3 su 4 accederanno alla successiva.

Il vincitore del canto e il vincitore del ballo si sfideranno per la vittoria finale del programma.

Albe, cantante

Alberto ha 22 anni ed è cantautore e musicista. Ad Amici conquista tutti per le sue hit ma anche per il suo viso, giudicato simile a Sangiovanni. Albe è nato ad Alfianello (Brescia). È il più grande di tre fratelli e fin da piccolo si divertiva a giocare con una chitarra e una batteria. Durante il primo lockdown inizia quasi per gioco a scrivere le sue barre su delle cover e scrive i primi pezzi che pubblica sul web.

Albe è nella scuola di Amici da settembre. Nella prima puntata ha presentato il brano Millevoci, prodotto da Tom Beaver. Ad Amici ha fatto parlare di sé anche per la storia d’amore con la ballerina Serena.



I singoli di Albe: Millevoci (certificato Oro), Karma, Così Bello, Prima Di Te e Giravolte. Ha firmato un contratto con la casa discografica Warner Music e rilascerà il suo primo EP.

Alex, cantante

Il suo nome reale è Alessandro, 21 anni, cantautore e musicista, nato a Turate (Como).

È cresciuto dividendosi tra la provincia di Como (dove vive con la mamma e la nonna) e l’Inghilterra (dove vive suo papà). Inizia a cantare e a suonare il pianoforte grazie al padre e dopo aver studiato musica in Inghilterra si mette alla prova suonando live in giro per Londra.

Ad Amici viene scelto da Lorella Cuccarini con l’inedito Sogni Al Cielo. Nella scuola ha iniziato una frequentazione con la ballerina Cosmary, non giunta alla finale.

I singoli di Alex: Sogni Al Cielo (certificato Oro), Tra Silenzi (Roma), Ammirare Tutto, Accade e Senza Chiedere Permesso. Ha firmato un contratto discografico con l’etichetta indipendente 21Co e rilascerà il suo primo EP.

Luigi, cantante

Tra i più apprezzati dell’edizione, Luigi è un cantante polistrumentista, nato a Lamezia Terme (Catanzaro). Ha 20 anni. Vive a Lamezia con i genitori ed il fratello. Ad Amici ha raccontato il suo difficile rapporto con i genitori e ha incontrato suo padre. Inizia a suonare la chitarra a 6 anni grazie al papà che gli faceva ascoltare musica americana. Proprio con lui ha comprato la sua prima chitarra.

Entra nella scuola a settembre durante la prima puntata, grazie all’inedito Vivo, prodotto da Brail.

I singoli di Luigi Strangis: Vivo, Muro e Partirò Da Zero, prodotti entrambi da Michele Canova.

Tondo prodotto da Katoo. Tienimi Stanotte prodotto da Luigi e Gabriele Cannarozzo.



ha firmato un contratto con la casa discografica 21Co con la quale rilascerà il suo EP d’esordio.

Sissi, cantante

Il vero nome di Sissi è Silvia. Ha 23 anni ed è una cantante, nata a Erba (Como). Figlia unica, vive a Merone, in provincia di Como, con la madre. Il canto è sempre stata una sua passione e qualcuno la ricorderà per l’edizione 2019 di X Factor nella quale non è riuscita a raggiungere la fase finale. L’anno successivo ha partecipato a

Sanremo Giovani. Poi è entrata ad Amici nel team guidato da Lorella Cuccarini. Ai provini ha presentato l’inedito Come, Come, prodotto da Riccardo Scirè.

Nel programma ha fatto parlare di sé anche per la storia d’amore con il ballerino Dario.

I singoli di Sissi: Come, Come, Danshari e Dove Sei prodotti da Riccardo Scirè; Stupidi Lovers prodotto da D.Whale. Ha firmato un contratto con l’etichetta Sugar e rilascerà il suo primo EP a breve.

Michele, ballerino

22 anni, ballerino, Michele è nato a Caserta ma vive ad Amsterdam da cinque anni.

Ha cominciato a fare danza quando aveva tre anni spinto dalla mamma.

Serena, ballerina

Serena ha 19 anni ed è una ballerina, nata a Cerignola (Foggia) dove vive con la mamma e la sorella. All’età

di quattro/cinque anni comincia a studiare danza, senza più fermarsi, grazie al supporto della madre che l’ha sempre accompagnata a fare diversi stage di ballo. Nella scuola ha fatto chiacchierare per la storia d’amore con il cantante Albe, anche lui in finale.

