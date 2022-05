Ultimo ad Amici, a sorpresa interviene in collegamento nel corso della finale del programma. In diretta su Canale 5 domenica 15 maggio, Ultimo viene imitato da Francesco Cicchella che fa il suo ingresso in studio su una piattaforma con un pianoforte.

Indossa la t-shirt nera su cui è riportato il nome di Ultimo e intona le sue canzoni, facendone parodie esilaranti e toccando temi importanti, all’ordine del giorno.



Cicchella imita perfettamente anche Achille Lauro, punzecchia la Celentano e riporta all’attenzione il suo caratteraccio in una serie di sketch tutti da ridere. Quando Maria De Filippi lo richiama in studio è per una sorpresa: sul maxischermo appare Ultimo, in collegamento in videochiamata. Si complimenta con Cicchella.

“Mi fai prende le crisi di identità”, gli confessa. Ogni tanto gli capita di vedere le foto di Cicchella che lo imita e di essere confuso. Si chiede dove sia stato, dove sia stata scattata la foto che vede sui social o in giro sul web e, non trovando risposta, realizza successivamente che si trattava di una imitazione di Francesco Cicchella, bravissimo a vestire i suoi panni.

Dopo lo scambio di complimenti tra l’artista e il suo imitatore, Maria De Filippi ha bellissime parole per Ultimo. “Sono felice di vederti, bravissimo come sempre”, gli dice Maria che nella finale del suo programma da record ha voluto anche uno degli artisti italiani da record assoluto.

Già ricordati in studio i suoi più grandi successi: il singolo con Ed Sheeran, appena rilasciato, ma anche i sold out innumerevoli in tutta Italia e il tutto esaurito al Circo Massimo di Roma.

Il tour di Ultimo inizierà a breve: tutte le date.